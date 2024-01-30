環團氣候憲法訴訟指減碳不力 薛富盛：目標要務實

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（中央社記者張雄風台北30日電）環保團體今天提出首次氣候憲法訴訟，認為政府2030年所訂減碳目標不夠積極。環境部長薛富盛說，設定的目標要務實達得到，也希望民眾及產業繼續努力，超過目前23%至25%的目標。

環境權保障基金會等多個環保團體前往司法院提出首次氣候憲法訴訟，主張氣候變遷因應法第6條和第10條相關規定，違反憲法課予立法者應該保護人民基本權的義務，立法者應於氣候法自行訂定減碳目標，或提供訂定減碳目標時應考量的基本標準。

環團指出，若以國家發展委員會於2022年喊出2030年24%加減1個百分點的溫室氣體減量目標，顯然不夠積極；環境部延後公布2030年減碳目標，違反氣候法第10條第4項，等於將氣候變遷帶來的危害和減碳的氣候負擔，都交由下個世代來承擔。

薛富盛出席「環境部第四屆空品知識、行動與創意競賽」頒獎典禮，關於環團提起氣候憲法訴訟一事，他接受媒體聯訪時表示，若設定一個達不到的目標是沒有意義的。

薛富盛說，在第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）大家認為目標一致，但要有差異性存在，每個國家、地方的產業結構、現況不同，雖都在追求淨零，但要考慮台灣產業特性及民生等各方面因素，設定的目標要務實達得到。

薛富盛指出，要嚴肅地請大家考慮台灣面對的挑戰 ，衡量台灣產業現況，推動產業、能源轉型等都做了最大的努力，當然也希望全國民眾、產業能繼續努力，超過目前23%至25%的目標。

至於第3期溫室氣體階段管制目標何時公布，薛富盛表示，目前已經在召開會議，擬訂第3期目標，會按進度進行。（編輯：管中維）1130130