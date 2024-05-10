緯創首季毛利率與營益率創同期高 每股賺1.24元

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（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠緯創今天公布2024年第1季財報，受惠於人工智慧（AI）伺服器需求強勁，合併營收、毛利率、營業利益率均創歷年同期新高；每股盈餘新台幣1.24元，為2011年以來、近14年同期新高。

緯創今年第1季合併營收約新台幣2393.25億元，季增3.8%，年增12.9%；毛利率7.2%，季減2.09個百分點，年增0.19個百分點；營業利益率2.95%，季減1.62個百分點，年增0.72個百分點；稅後淨利35.24億元，季增5.6%，年增19.66倍；每股盈餘1.24元。

緯創董事會同時公告多項議案，今年3月以交易價格1.308億美元（約新台幣40.98億元）完成出售Wistron InfoComm Manufacturing （India） Private Limited予Tata Electronics Pvt. Ltd. （TEPL），處分損失為460萬美元（約新台幣1.44億元）。

此外，緯創擬對近期收購、100%持股的美國子公司Alpha EMS Corporation增資1550萬美元，以因應子公司業務發展及策略規劃需要。

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Alpha EMS Corporation計劃租用LIPT BIXBY III, LLC位於美國加州的廠房，並於2485萬美元的額度內認列取得不動產使用權，租期為10年4個月。

此外，為因應新業務發展及策略規劃需要，緯創擬提高湖口廠的資本支出預算額度，由新台幣16.03億元提高至22.94億元。其中，取得機器設備的預算自11.31億元提高至17.31億元，建築物改良預算由4.72億元提高至5.63億元。（編輯：潘羿菁）1130510