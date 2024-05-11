提振港旅遊業 中國新增8個赴港自由行城市

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（中央社台北11日電）中國出入境管理局今天公布，27日起新增8個城市居民，包括山西省太原市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市等，可以申請往來港澳「個人旅遊簽註」。此措施被認為是中國大陸協助提振香港未見起色的旅遊業。

據中國國家移民管理局微信公眾號，經國務院批准，中國出入境管理局決定自27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽註」。

今天起，上述8個城市戶籍居民及居住證持有人可以申請辦理「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」。

「個人旅遊簽註」包括赴香港3個月一次簽註、3個月二次簽註、1年一次簽註、1年二次簽註；赴澳門3個月一次簽註、1年一次簽註。簽註持有人每次在香港或澳門逗留期限不超過7天。

香港旅遊業於疫情後未見有明顯復甦，來自中國大陸旅客大幅減少，他們的旅遊及消費模式也轉變，由以往會花巨額購物到現在著重深度遊，到有特色的地方拍照留念，於名店前排隊等候入內購物的情況大減。不少中國大陸旅客甚至選擇不在香港留宿。

據港媒香港01此前報導，香港餐飲業界表示，今年「五一黃金週」餐飲業生意較去年同期下跌約10%，旅客人數未達標。另有酒店業界表示，有房價需減價約20%，以維持約90%的入住率，情況並不理想。

業界希望中國大陸開放更多自由行城市，增加到港的中國大陸旅客。

今年3月中國大陸新增西安及青島兩個自由行城市，累積至今有逾50個中國大陸城市居民可赴港自由行。但以目前中國大陸旅客赴港的旅遊及消費模式，再多的自由行城市是否有助提振香港旅遊業，有待觀察。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1130511