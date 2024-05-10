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小賈斯汀報喜 與妻子海利公布懷孕影像

2024/5/10 21:11（5/10 21:22 更新）
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西洋流行樂壇巨星「小賈斯汀」（左）與名模愛妻海利（右）9日在社群媒體公開海利已懷有身孕。（圖取自instagram.com/justinbieber）
西洋流行樂壇巨星「小賈斯汀」（左）與名模愛妻海利（右）9日在社群媒體公開海利已懷有身孕。（圖取自instagram.com/justinbieber）
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）西洋流行樂壇巨星「小賈斯汀」賈斯汀畢伯（Justin Bieber）與名模愛妻海利（Hailey）今天雙雙透過社群媒體發布影片和照片，公開海利已懷有身孕，兩人即將為人父母。

法新社報導，在兩人於各自Instagram帳號發布的影片中，現年30歲的小賈斯汀與現年27歲的海利顯然在一場戶外儀式中再度立下婚姻誓言。身著全蕾絲洋裝的海利並托著孕肚。

影片背景看似在某個熱帶地點，片中還可見來自加拿大的小賈斯汀與海利熱情擁吻。另有幾張相片呈現小賈斯汀在現場替孕妻拍照。

就在幾週前，有人在夏威夷見到兩人。海利那時穿著一件寬鬆洋裝，未展露她一向纖細的身材，當時已引發網友揣測她可能有孕在身。

美國娛樂新聞網站TMZ引述「有直接消息的人士」報導，海利懷孕已超過6個月。

海利是美國男星史蒂芬鮑德溫（Stephen Baldwin）的女兒，曾替雷夫羅倫（Ralph Lauren）和湯米席爾菲格（Tommy Hilfiger）等知名時尚品牌代言。她不僅是一名時尚達人，如今還是一位女商人，擁有自己的美妝品牌羅德（Rhode）。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130510

#小賈斯汀
#懷孕
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