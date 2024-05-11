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林淑芬推連署反對果菜市場遷蘆洲 侯：傾聽民意

2024/5/11 19:51
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）民進黨立委林淑芬在網路發起連署，呼籲民眾反對三重果菜批發市場遷蘆洲，避免交通衝擊。市長侯友宜下午說，傾聽尊重民意，但蘆南蘆北發展牽涉淡水河系，也是三蘆區市民期待。

蘆洲南、北側農業區都市計畫檢討正進行，民進黨立委林淑芬今天在臉書（Facebook）粉絲頁發起連署，反對將三重果菜批發市場搬遷到蘆洲北側農業區，以免加重當地民眾上下班的交通夢魘。

連署理由提到，市府雖將批發市場基地設在蘆北地區邊緣位置，但卸貨、出場一定要從快速道路接市區平面道路，將衝擊蘆洲聯外道路交通。蘆洲農業區未來市地重劃帶來大量人口與車流，根本無法再承受果菜市場的車輛。

林淑芬今天傍晚也透過臉書影片表示，市長侯友宜一意孤行，將蘆洲人不要的果菜市場遷入，將使蘆洲交通陷入萬劫不復的深淵。

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侯友宜下午表揚模範學生接受聯訪表示，蘆洲南、北側的發展是蘆洲、三重地區市民的期待；此案已推動很多年，中央審議過程，大家都有些看法，盼能更完整讓三蘆地區發展更好。

他說，本案的發展不止牽扯蘆洲，也牽扯到三重，更牽扯整個淡水河系發展，過程中要以三蘆地區、新北市的整體角度來思考。目前一切還在審議，有待中央與地方一起面對。市府傾聽並尊重民意，希望讓三蘆地區的發展進步能極大化。（編輯：張銘坤）1130511

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