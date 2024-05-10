科學園區通過5件投資案 總額近5.8億元

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（中央社記者張璦台北10日電）國科會科學園區審議會第16次會議今天召開，會中通過5件投資案，投資總額新台幣5.76億元，有公開的4案包括生物技術的喬協生醫、勵瑞科技，通訊的優達科技，精密機械的皓準科技；同時，尚有3件增資案，合計增資約10.41億元。

國科會指出，喬協生醫股份有限公司投資0.7億元，進駐新竹科學園區生醫園區；本案為台灣科技大學技術團隊藉由自有材料特性掌握關鍵製程的專利下，推出創新性3D微載體並予以商品化，可讓細胞生產製造商在生產細胞的過程中，避免過度酵素使用，大幅降低細胞回收時的成本，提高生產效率與細胞回收率，產品極具創新性及市場競爭力，並有望補足台灣再生醫療產業鏈上微載體的市場缺口。

勵瑞科技股份有限公司投資0.7億元，進駐新竹科學園區生醫園區，主要產品為乳房專用磁振造影系統及相關零組件，包括譜儀、射頻線圈、磁振造影系統、半自動光學檢測應用平台。

國科會表示，目前台灣並無製造乳房專用磁振造影掃描設備的製造商，本案產品對於台灣乳癌早期診斷器材的開發，具有顯著的創新性和應用價值，若能在台灣建立相關技術及供應鏈，將可訓練MRI領域專業工程人員，促進科學技術人員發展，並對國家經濟建設產生重大助益。

優達科技股份有限公司新竹分公司投資0.26億元，設立於新竹科學園區新竹園區，主要產品為電信級網路封包傳輸設備；國科會指出，公司入區後，將持續深化開放式電信設備關鍵技術，於各個網路端點提供多元選擇，滿足不同電信營運需求，帶動園區網通產業發展。

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皓準科技股份有限公司投資0.6億元，設立於中部科學園區台中園區，主要產品為自行車零組件及PCD鑽石刀具，進駐園區後，將致力於開發高值化產品，促進工具機產業的市場競爭力。

國科會表示，本案公司配合航太與工具機產業的刀具使用需求，客製化開發製造高值化國造刀具，將提升工具機切削技術發展，使該產業不受制於國外品牌刀具的售價與庫存壓力，促進國防與半導體等關鍵設備產業國產化及升級。（編輯：張均懋）1130510