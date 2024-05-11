反六輕38年後齊聚 游錫堃：宜蘭是環保先驅者

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（中央社記者王朝鈺宜蘭11日電）前立法院長游錫堃於1986年創辦「噶瑪蘭週刊」，帶動反六輕、反蘇火運動，創刊時隔38年的今天，游錫堃邀請週刊成員齊聚，感謝大家堅持理念，讓宜蘭成為台灣環保先驅者，促進環保啟蒙。

準公共工程會主委、週刊第2任發行人陳金德，監察委員、週刊第2任總編輯田秋堇等人，今天出席在羅東金門餐廳舉辦的「噶瑪蘭週刊」創刊38週年紀念日記者會。

游錫堃表示，宜蘭縣曾遭遇2次重大環保危機，一是現在設於雲林的「第六套輕油裂解廠」（六輕）有意在宜蘭設廠，另一是比現在「台中火力電廠」規模還大的「蘇澳火力發電廠」（蘇火）計畫興建，兩者若擇其一蓋在宜蘭，已是宜蘭縣不可承受之重。

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游錫堃表示，「噶瑪蘭週刊」創刊於1986年5月11日，同年10月18日，率先披露蘇澳火力發電廠的設廠事宜，開啟了長達9年的「反蘇火」抗爭。同年11月15日，週刊再以「台塑設廠民眾反應熱烈，贊成者謂將可促進繁榮，有人則對是否造成污染表疑慮」為題，打響了「反六輕運動」的第一槍。

游錫堃說，一群20至30多歲青年，藉著「噶瑪蘭週刊」發起公民運動，引領全縣的反汙染風潮，成功打消了威權體制政權將宜蘭圈劃成「高汙染工業縣」政策，也守護住宜蘭縣青山綠水的生態環境。（編輯：張銘坤）1130511