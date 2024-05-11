推展棒運投入8787萬 潮州棒球場啟用

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東縣政府近年著重推展各項運動，今天啟用新建的潮州棒球場，由縣長周春米進行開球儀式。新球場具標準規格，未來除作賽事、社區使用，也可供日、韓職棒選手來台移訓。

周春米表示，潮州棒球場總工程費新台幣8787萬元，獲中央補助4050萬元。設計過程中納入專業教練建議與改善意見，包括1座標準規格球場，以及球員休息區、裁判休息區、牛棚、攔球網及無障礙廁所及親子廁所等設施。

周春米指出，潮州棒球場為公墓轉型良好典範，感謝潮州鎮公所處理土地前置作業，使棒球場後續建置工程順利，成為縣內棒球運動新里程碑。

周春米邀請屏東城市棒球隊「屏東紅尾隊」與在地學校美和科技大學棒球隊進行友誼賽。她表示，後續將爭取更多棒球賽事至屏東舉辦，提供在地選手對外交流機會，盼將屏東打造成日、韓選手來台移訓基地，發展在地棒球運動產業。

屏東縣政府體育發展中心新聞稿指出，縣府近年配合四級五區人才培育政策，讓選手從小學到大學訓練不斷層；並著重建置硬體設施，繼潮州國際滑輪溜冰場後，又新建潮州棒球場，兼具社區使用、賽事辦理及移訓基地等多用途。

體發中心說，潮州棒球場去年9月完工，經歷數月場地調整啟用；屏東縣國際棒球場也將於今年動土，期望透過硬體設施建置，大幅帶動縣內運動風氣。（編輯：孫承武）1130511

屏東潮州棒球場11日正式啟用，邀請縣長周春米開球，她也表示，後續將爭取更多棒球賽事至屏東舉辦，提供在地選手對外交流機會。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月11日