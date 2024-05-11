後山天使譚維義 紅磚牆下還原55年診所看病場景

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）紅磚牆下，94歲的「譚爸爸」幫64歲的女病患量血壓。這是55年前成功診所看病場景，當年的醫生譚維義、診所首名傷患高秋美，護理師黃美蓮，今天在牆下憶當年。

外籍宣教士在醫療貧乏的年代裡，騎著腳踏車先在東海岸展開山地巡迴醫療，1964年在成功鎮設立首個醫療據點「成功診所」，當時來自美國的譚維義（Frank Dennis）是診所醫生，後來在台東市創辦基督教醫院。

台東基督教醫院今天舉辦創院60週年系列活動，醫院人員和單車志工，清晨從台東市騎單車到成功鎮，單程52.6公里，感受當年傳教士騎單車穿梭東海岸看診的辛勞。

接著在成功鎮東海路的「成功診所」集結，診所舊址早已變成住宅區，僅存當年的一道紅磚牆。穿著醫生服的「譚爸爸」譚維義，拿聽診器和血壓機幫當年的首名外傷病人高秋美看診，一旁還有陪診護理師黃美蓮，3人在牆下還原55年前場景，緬懷往昔。

「譚爸爸」說，當年診所外有一棵大樹，在樹下幫病人看診很涼快，不像今天這麼熱。他回憶說，基督教醫院尚未成立前，他每週四會到成功診所，看一些狀況比較麻煩的病人。平常由有護理師背景的宣教士住在診所旁宿舍，負責當地接生、衛教及護理服務。每診次約60名病人，通常要到下午1、2時才能看完所有病人。

他說，來看診者以內科和小朋友居多，偶而會有較嚴重的病人。讓他印象深刻的是那年代的小朋友頭上都會長膿包、肚內有鉤蟲、貧血、肺結核，這反映出當時的小孩營養不好，且衛生環境差。

今年64歲、成功診所首名外傷患者高秋美說，約1966年，當時念國小2年級，放學後和同學爬果樹摘柿子吃，從樹上掉下來，滿臉是血、腳骨裂，看到血她嚇昏了，醒後同學跑光光，她無法動，還好小阿姨經過，揹她到醫院。她生平第一次就醫，也成為成功診所的首名外傷病患。

當年的護理人員黃美蓮今年75歲，她說，18歲時經人介紹到成功診所上班，對病人衛教，陪醫生到民眾家中探訪，或幫忙接生，平常則教醫生阿美族語。雖然已經退休了，但因為還可以做，所以她還要繼續做，直到已經不會動了。

1961年譚維義因為教會的一封邀請函，舉家坐船到台東。行醫過程中有感後山醫療不足，不僅返美募款籌辦台東基督教醫院，更是留在台東行醫奉獻33年，將台灣當做第2個家鄉，1994年退休回到美國。

台東人習慣稱他為「譚爸爸」，「譚爸爸」曾經獲得第3屆醫療奉獻獎，也是民間首名獲得前總統李登輝頒發紫色大綬景星勳章，台東縣長饒慶鈴今天幫「譚爸」繫上阿美族勇士帶，感謝他勇敢來到台東，奉獻人生最精華的歲月，造福台東。

「譚爸爸」的事蹟被收錄在教科書「永遠的譚爸爸」一文。紙風車文教基金會也將「譚爸爸」的生命故事改編為「後山天使」劇，希望讓台灣孩子知道，一個外國醫師為台灣土地所做的貢獻，這2天在台東演出。（編輯：黃世雅）1130511

今年64歲、台東縣成功鎮「成功診所」首名外傷病人高秋美（圖）11日表示，約1966年，當時念國小2年級，放學後和同學爬果樹摘柿子吃，她從樹上掉下來，滿臉是血、腳骨裂，這是她生平第一次就醫。中央社記者盧太城台東攝 113年5月11日