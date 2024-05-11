俄羅斯進攻烏克蘭哈爾科夫州 軍方稱奪下5座村莊

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，俄軍已占領烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的5座邊境村莊。俄軍運用在烏克蘭東部戰場日增的優勢，昨天再次進攻哈爾科夫州。

俄羅斯國防部今天發布簡報指出，俄軍已占領普列捷尼夫卡（Pletenivka）、奧庫爾佐沃（Ohirtseve）、鮑里索夫卡（Borysivka）、皮利納（Pylna）和斯特里列恰（Strilechna）等村莊，這些村落都緊鄰俄國邊界。

簡報還提到，俄軍也已奪下烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）村莊克拉米克（Keramik）。自從今年2月攻下烏軍長期據點阿夫迪夫卡（Avdiivka）以來，俄軍就持續在頓內茨克州緩慢穩定推進。

烏克蘭官員昨天指出，俄國針對烏克蘭第2大城哈爾科夫市所在的哈爾科夫州，發動了新的跨界攻勢。

俄羅斯軍隊於2022年2月首次進攻哈爾科夫州，但當年9月烏克蘭部隊發起反攻，把俄軍趕出哈爾科夫州大部分地區。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1130511