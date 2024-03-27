工總籲設台版碳邊境調整 環部：先觀察國際走向

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（中央社記者張雄風台北27日電）工總建議台灣碳費與碳邊境調整機制同時實施。環境部今天表示，內部討論過程中有提出關於台版CBAM的概念，但現行規定要設計碳關稅難度會很高，建議先觀察國際走向，不排除未來須修法。

工總昨天表示，徵收碳費應與台灣碳邊境調整機制同時實施。為避免碳洩漏，氣候變遷因應法第31條規定，環境部公告的事業進口產品可徵收碳稅（費），基於徵收碳費應參考國際間做法及考慮公平性原則，環境部應儘快完備碳邊境調整機制（CBAM）。

立院社福及衛環委員會今天邀請環境部部長就「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會之相關內容」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委洪申翰質詢表示，現行氣候法第31條雖然規定進口商品應申報產品碳排放量並取得減量額度，但這屬於自願減量，與歐盟不同，可能在母法就不符合歐盟的需求；並要求環境部於2個月內提交可行性評估報告。

環境部長薛富盛答詢表示，在內部有討論關於台版CBAM的可行性，但若要推動不排除需要修法。

環境部次長施文真接受媒體聯訪時補充，的確就現在氣候法第31條若要做為台版CBAM法源，就設計上難度會很高。

施文真說，歐盟自2005就有總量管制及排放交易制度，但到了去年才真正提出CBAM，因為這樣的制度就會讓國際貿易關係緊張；因此可以先觀察其他國家實施邊境調整機制後的情況，在施行的過程中是否有什麼錯誤可以學習。（編輯：陳政偉）1130327