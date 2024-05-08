合歡山淨山活動 400人忙整天清出2486袋垃圾

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）400人今天集結從仁愛鄉合歡北峰一路撿垃圾到國道6號終點匝道，路線220公里深入各部落，眾人沿路撿垃圾、搬開水溝蓋清出大量菸蒂、繩索垂降山坡，忙碌一整天清出2486袋垃圾。

南投縣清境觀光協會、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、南投縣政府、國軍退除役官兵輔導委員會清境農場、仁愛鄉公所等單位7日至9日辦理合歡山、清境淨山活動，來自外地約200名志工與200名在地居民分組撿拾垃圾，路線從合歡北峰到國道6號終點總長約220公里，人員深入仁愛鄉各部落，清出2486袋垃圾。

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清出垃圾不乏家庭用品，更多是飲料瓶罐、食物包裝，由於多分布道路兩側，不排除是遊客隨手亂丟；協會今天晚間辦理感恩晚會，致謝志工、居民維護仁愛鄉、合歡山、清境地區環境整潔，會中也針對分區清潔度、人均量進行評比頒獎，讓淨山活動增添競賽趣味。

清境觀光協會理事長張宏毅說，志工分成多個小組穿梭山林盡自己棉薄之力，這不僅是一次淨山行動，更達成保育山岳理念；南投縣風景區管理所長張昭貴表示，淨山需要永續進行，呼籲遊客帶上山的垃圾，不要「不小心」遺落在此，愛山也請敬山。（編輯：謝雅竹）1130508