來億預計6月中旬上市 印尼新產線5月加入營運

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（中央社記者潘智義台北8日電）製鞋廠來億-KY預計6月中旬掛牌上市，國內製鞋相關類股再添生力軍；印尼新產線已在今年5月投產。

來億興業董事長鐘德禮今天在媒體交流會表示，以近年來看，一天約生產15萬雙愛迪達鞋，一年生產3000多萬雙，愛迪達庫存已回到健康水準，並規劃擴增新產能。

來億指出，除主要生產基地越南外，規劃在印尼擴增兩條新產線，資本支出新台幣50億至100億元，首條新產線在今年5月投入營運，今年新增產量約500萬雙，並逐步放量，預計3年後年產量約2000萬雙；第2條新產線預計5年後年產量2000萬雙，屆時兩條新產線合計年產量約4000萬雙。

加計既有年產量6000萬雙，5年以後年產量將可達1億雙。

來億興業說明，生產基地位於越南，緬甸、印尼、中國，但中國1個廠因生產成本較高，已在2023年12月關閉。

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來億強調，除生產製造之外，也同步拓展綠能，越南廠區的屋頂太陽能專案，與越南政府簽約，已達屋頂型太陽能規模全球第2大。

來億統計，客戶占比部份，2023年度adidas、converse及HOKA分別為57.74%、23.77%及13.42%，由於HOKA勢頭強勁，需求持續大幅增加，預期未來營收占比將大幅成長，搭配adidas的SAMBA鞋款熱銷，為來億集團帶來雙成長動力商機。（編輯：張均懋）1130508