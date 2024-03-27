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碳費費率未出爐 薛富盛：可能尚需1、2個月

2024/3/27 15:56（3/27 16:11 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張雄風台北27日電）立委關心碳費費率何時公布，另外若要「由費轉稅」，環境部是否有規畫期程。環境部長薛富盛表示，就他個人的想法，碳費可能還需要1、2個月才會出爐，而2030年推動碳稅是不錯的時間點。

環境部昨天召開第2次碳費費率審議會，最後未決定碳費費率，而下次會議預計4月召開，也就代表環境部未能於第1季公布碳費費率。

立院社福及衛環委員會今天邀請環境部部長就「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會之相關內容」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委黃珊珊質詢提到，希望政府政策是穩定、清楚，讓業者能有本遵循，詢問碳費究竟何時能出爐，若未來由碳費轉為碳稅，環境部是否有擬期程。

薛富盛說，碳費費率尊重委員會審查，就他個人看法，可能要1、2個月才會出爐；未來必然會從碳費轉課碳稅的方向走，但需要等碳費制度、碳權交易更穩定、更健全後才會推動；他也認為2030年起推動碳稅是不錯的時間點。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀接受媒體聯訪時補充，不同碳定價的策略已經討論很久，但稅的部分需要財政部針對如貨物稅等通盤檢討；而現在碳費的機制是至2030年前分階段調整費率，所以會在這個過程中將不同的碳定價制度提出討論。（編輯：李亨山）1130327

#黃珊珊
#薛富盛
#碳費
#環境部長
#淨零台灣
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