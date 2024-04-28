出戰田徑鑽石聯賽 林昱堂跳遠第8名作收

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（中央社記者陳容琛台北27日電）生涯首度出戰田徑鑽石聯賽的台灣跳遠小將林昱堂今天在男子跳遠以7公尺63拿下第8名。教練蔡易達認為，感覺林昱堂狀態不錯，只是助跑比較生疏。

來自澎湖、年僅23歲的林昱堂去年賽季表現一鳴驚人，除了刷新室內跳遠的全國紀錄外，更在7月的亞洲田徑錦標賽石破天驚跳出8公尺40成績，打破乃慧芳高懸30年的全國紀錄，同時取得巴黎奧運參賽資格，將在今年前進五環殿堂。

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克服左腳阿基里斯腱撕裂傷勢後，林昱堂今天迎接本季首戰，同時是生涯首度參加田徑鑽石聯賽，在中國上海/蘇州站的男子跳遠項目，前2跳分別為7公尺62、7公尺63，可惜第3跳失敗，最佳成績為7公尺63，在10名參賽選手中排第8名，無緣爭取站上頒獎台。

指導教練蔡易達接受中央社採訪時指出，林昱堂回歸賽場後的首場賽事狀態不錯，只是助跑感覺比較生疏，加上第3跳結束後小腿出現抽筋狀況，在考量後續賽事情況下，立即停止比賽，下一戰將返台備戰全國大專院校運動會，並按照原訂安排參賽，期望找回狀態。（編輯：施施）1130428