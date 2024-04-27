員警收賄洩個資給詐團 警政署嚴辦並強化管控

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（中央社記者劉建邦台北27日電）新北市員警涉提供警示帳戶資料供詐騙集團使用，法院裁定羈押。警政署長黃明昭今天表示，涉案王姓員警免職，並追究考核監督不周責任，及強化165等警政資訊系統稽核制度。

新北地方檢察署指出，王姓員警自民國110年底在辦公室以公務電腦登入「內政部警政署警政知識聯網」的165反詐騙系統平台，無故查詢警示帳戶通報情形、受理案號、被害人姓名及銀行帳號等資料。

王姓員警透過通訊軟體把資料傳給曾姓男子，曾男事後轉傳所屬詐騙集團成員使用，王姓員警藉此收賄。

警政署今晚發布新聞資料指出，新北檢25日指揮警政署政風室等單位針對新莊分局王姓員警搜索，是檢方偵辦詐騙集團另案交警政署政風室調查，清查發現王姓員警涉洩漏165等警政資訊系統資料給曾姓男子。

警政署表示，檢方以涉犯貪污治罪條例等罪嫌把王姓員警帶回偵詢，複訊後聲請羈押，新北地方法院裁定羈押禁見。

警政署指出，署長黃明昭已指示對此不法集團刨根溯源，並要求新北市警局依公務人員考績法、警察人員人事條例，把王姓員警記過免職，並追究人員考核監督不周責任。

警政署表示，針對165反詐騙系統已訂使用管理作業規定和稽核制度，會不定期以專案清查，像去年清查21萬131筆查詢使用紀錄，經統計異常查詢件數，包含員警疑涉不法移送1人、員警涉非因公務查詢行政懲處16人（記過11人、申誡5人），皆從嚴究責。

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警政署指出，為強化165等警政資訊系統稽核制度，已召集督察、政風、資訊等單位研商改善精進措施，除重新全面檢視管制稽查制度，並以再防貪機制提具體改善方針與推動制度化管理，防堵漏洞。

警政署表示，會持續要求各單位落實稽核，並要求主管嚴加考核，且列為督導重點，風紀是警方命脈，絕對會公開透明和接受檢驗，以展現杜絕貪腐，整飭警紀決心。（編輯：方沛清）1130427