林佳龍批賣社宅用地導致炒房 中市：調整位置增戶數

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）總統府秘書長林佳龍今天表示，台中市長盧秀燕賣掉北屯區太原段社宅用地，「這是錯的政策」，導致炒房問題；中市府表示，滾動檢討調整社宅位置至需求度高的西屯區，增加戶數更多。

台中市烏日區「榮泉安居」社宅屬於烏日高鐵特區範圍，今天舉行開工典禮，206戶住宅單元預計117年完工，中央全額投資；林佳龍提到，時任台中市長時規劃興建社宅，提出「三好一公道」，地段好、建材好、生活機能好，以及租金價格公道等。

林佳龍話鋒一轉提到，北屯區太原段2564戶社宅被賣掉，「這是錯的政策」。當初希望社宅與一般住宅能混居，為避免有刻版印像社宅遭標籤化，因此在規畫上一塊地分為二邊，太原段社宅被賣掉，旁邊一般住宅房價高漲，導致有炒房問題。

林佳龍表示，提供住宅的量很重要，但價格合理也很重要，市府拿出抵費地招標，一半由民間興建，一半蓋社宅，可用平價社宅來均衡該區房價，這是設計原理，「對人民有利的事，應該利用在位時全力衝刺」。

民進黨台中市議員張家銨指出，盧秀燕之前怪罪中央對台中市社宅的貢獻不足，但前陣子市府持有黃金地段土地，卻不肯拿出來蓋社會住宅，還拿來高價售出炒地。

台中市府都發局長李正偉告訴中央社記者表示，北屯區太原段原址總面積近7.6公頃，林佳龍任內分割土地並售出一半土地，但太原段是區段徵收配餘地，本應依規標售，償還區段徵收開發成本；市府民國108年公開標售，售出金額新台幣38.01億元，全數撥入台中市實施平均地權基金。

李正偉指出，盧秀燕上任後，依據現況需求滾動檢討，當時北屯太原段社宅因同區已有2處社宅（北屯段、同榮段）興建中，重新檢討評估後，將此基地戶數調整至需求度高的西屯區，新增一處國安段基地，110年已開工，三期總戶數合計1280戶，比原本太原段1242戶更多，也符合區域均衡發展。（編輯：陳仁華）1130402