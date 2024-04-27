桃園棒球場展示「燈光秀」 古久保點出整修後差異

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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）中職球季開打1個月，樂天桃猿隊終於可以「回家比賽」，今天以1比0擊敗台鋼雄鷹隊，也展示整修成果局間多次「燈光秀」，總教練古久保健二也點出整修完後球彈跳不同的差異。

中華職棒35年球季開打1個月，桃猿隊開季前1個月只能在外地「流浪」借主場，今天終於回到主場樂天桃園棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，有6705名觀眾入場，略少於今天賽前桃猿外地主場7場比賽平均觀眾人數7860人。

桃園棒球場此次整建除了排水外，夜間照明設備也是看點，燈光全部換成LED，可以「即開即關」，今天5局整理場地時、換局間，桃園主場也有「燈光秀」。

桃猿隊總教練古久保健二表示，整修完後感覺球場變明亮，此外，球擊出感覺沒有之前強勁，會稍微減速，也沒有不規則彈跳，要感謝球場工作人員。

桃猿隊今天擊敗台鋼雄鷹隊，先發投手威能帝（Pedro Fernandez）7局無失分、奪下個人本季第2勝，也獲選單場MVP，威能帝表示，回到主場比賽有比較放鬆的感覺。

雖然去年球季威能帝也有在主場奪MVP跳舞的經驗，但今天賽後的MVP舞蹈還是略顯生疏，他笑說本來就不擅長跳舞，「之後會找時間練習」。（編輯：李亨山）1130427