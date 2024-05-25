威能帝生日完封勝中職史上第3人 率桃猿擊退龍隊

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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）樂天桃猿隊洋投威能帝今天完封好投，加上打線串連搶分，桃猿以4比0擊敗味全龍隊，威能帝30歲生日當天完封勝，為中職史上第3人。

樂天桃猿隊今天繼續在樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，桃猿隊派出洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，威能帝開賽連抓8個出局數，直到3局上2人出局後才被敲出安打，但接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有掉分。

威能帝4局上雖然被敲2支安打，但力守不失分。今天一路壓制龍隊打線，總計用101球完封9局，被敲出5支安打，投出6次三振、奪下個人本季第4勝。

威能帝30歲生日當天投出好表現，成為中職生日當天完封勝史上第3人，前2人分別為1995年兄弟象隊巴比諾（Balvino Galvez）、1995年兄弟象隊克力士（Chris Bennett），威能帝獲選今日單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊3局下馮健庭率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，陳晨威適時安打先馳得點；7局下1人出局後陳晨威敲出安打，靠著犧牲觸擊上到二壘，廖健富安打送回團隊第2分。

桃猿隊8局下再起攻勢，1出局後林泓育、梁家榮接連安打串連，嚴宏鈞犧牲觸擊靠著野手選擇上壘、送回1分，馮健庭安打推進，再靠著馬傑森高飛犧牲打多添1分保險分。

桃猿隊總教練古久保健二表示，今天比賽前半段其實打得蠻困難的，也直言自己有時候沒有這麼果斷，今天是球員幫忙，不管是投手還是野手、都很感謝他們。（編輯：吳協昌）1130525