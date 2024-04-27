簡單真實 旅德舞者田采薇舞團中領悟舞蹈遺產

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（中央社記者李若韻巴黎27日專電）旅德16年的現代舞者田采薇，將自己的青春沈浸在舞蹈家碧娜．鮑許所遺留下的舞蹈精神裡，領悟到簡單真實的身體力量。在碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場重整團隊、全新出發的此刻，她與所有職業舞者正邁向新的一頁。

廣為世人熟知的烏帕塔舞團，在2024年四月中旬於巴黎夏特洛劇院，由新藝術總監波赫士．夏瑪茲（Boris Charmatz）帶領，發表全新舞作自由大教堂（Liberté Cathédrale），完成為期兩週共計9場的演出，每場至少容納1000位觀眾，場場售罄。

自由大教堂共有26位舞者同時群舞，其中一位亞洲面孔是來自台灣的旅德舞者田采薇，她自2008年台北藝術大學舞蹈系畢業後，進入碧娜的母校德國福克旺藝術大學舞蹈系就讀，遂後進入福克旺舞團，在經歷一次甄選失敗後，2015年再次甄選才正式進入烏帕塔舞團至今。田采薇已跳過20部碧娜生前所編的舞作。

自由大教堂是自2009年碧娜驟逝後，該舞團第一次演出非碧娜所編的舞作。舞團名稱變更，再加入一排字，成為「碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場與波赫士‧夏瑪茲的陣地計畫（Terrain）」。

面對舞團重整，田采薇在受訪時謹慎地分享心情：「她與其他專業舞者一樣，正在適應夏瑪茲的風格，而她相信夏瑪茲也正在適應他們。」

這曾是2022年現代舞界的盛事。夏馬茲在接受法國解放報（La Libération）採訪時提到：「他原本要婉拒了，但是當他抵達烏帕塔舞團時，大家將60張椅子圍成一個圈來歡迎他。」

台灣Par表演藝術將烏帕塔的舞作們稱為碧娜的舞蹈遺產，詢問夏瑪茲未來將如何與舞團協商，夏瑪茲表示：「他深知烏帕塔舞團有一個深刻需求，就是希望碧娜的作品能持續存在，但也需要保持創新」。

身為烏帕塔舞者之一，中央社請田采薇分享這16年來沈浸於碧娜舞蹈遺產的心情。

田采薇說，過去的自己其實並沒有憧憬碧娜的舞蹈風格，連到福克旺讀書時，才知道福克旺與烏帕塔舞團的緊密關係，學校裡很多老師都來自烏帕塔，尤其是1980年代曾和碧娜舞響全世界的元老舞者們（目前都已退休）；若舞團有客座舞者的需求，也會開放機會給學生，大家總是擠破頭地爭取，唯獨她等著下課，想再去更遠的地方。

她說：「也許是靜不下來，年輕時喜歡比較酷的舞蹈，像是英國Hofesh Schechter那種身體律動很多，音樂是重節拍的舞蹈。那時候想證明自己。」

直到有機會參加春之祭的客座演出，給了田采薇震撼教育，她不知道什麼是「簡單」。

田采薇受訪時仍然記憶猶新，她形容當時的自己好像被抽乾。從5歲就學舞、熱愛表現的她，突然不會跳舞了，不過是簡單的擺頭和轉身，她就是無法完成，無法完成的不是動作本身，而是動作的感覺完全不對。

當時的田采薇已經畢業進入福克旺舞團工作，舞團每日下午一點開始排練，她利用早上重回學校上課，尤其是元老舞者瑪露．艾拉朵（Malou Airaudo）的課，她曾是1978年穆勒咖啡館的女主角。

那段彷彿修行的時光，田采薇說她努力拋棄多餘的動作，不預設觀眾反應做展現，不再證明自己，而是接受自己，呈現自己最真實的質地。

「把不需要的東西漸漸磨掉，是當時福克旺教學的中心價值。」田采薇的領悟，引來老師瑪露一句驚呼：「她變了（She changed!）」

春之祭的彩排過程，也讓田采薇肯定「真實」將帶來開放性。

田采薇記得剛開始排練時，常看到舞者們在醞釀心情，想用悲傷的表情來詮釋作品，因為春之祭最後有少女獻祭的激烈狂舞。然而，當時的舞監魯茲．佛斯特（Lutz Förster）說：「你們不需要做多餘的演出。」他曾在1982年的康乃馨演出一段著名的手語歌The man I love橋段。

田采薇回憶，他們沒有依照舞作順序排舞，而是跳著場次排，剛開始大家先圍著一圈跳，之後分成男生、女生各自排練，最後再一起練習。記得在某個橋段時大家跪了下來，排練助理提醒：「到了這裡你們會哭」田采薇聽到時還不以為意，心裡想怎麼可能，結果在總彩排時，當她一跪，眼淚真的就掉了下來。

因為春之祭，田采薇才真正理解碧娜被世人讚譽的魅力。她驚訝碧娜對音樂的選擇，對細節的要求，她也強調舞蹈的種類繁多，簡單不一定適用在所有地方，只是碧娜所留下來的舞作已非常完整，拋開「演」，追求真實表達，而這也是她所喜愛的。

旅德16年期間，田采薇和烏帕塔舞團的緣分很糾纏，雖然參與了春之祭的客座演出，但2014年的田采薇卻沒有成功考進烏帕塔舞團。

當時的她感到很迷惘，她想跳舞，卻不知道要去哪個舞團跳，她便與另一位舞者揚．莫蒙（Jan Möllmer）合組編舞團隊，以一年的時間，慢慢發展了一部雙人舞The man，長達一小時，在德國與台灣陸續獲獎，福克旺的老師們還幫他們牽線，讓作品在劇院正式發表。

2015年，田采薇終於正式進入烏帕塔舞團至今，但在剛開始的前三年卻因為身形嬌小，沒有什麼表演機會，常坐在台下觀察舞者，卻漸漸帶給田采薇敏銳的觀察力，她研究著如何更細微的處理舞蹈動作，如何累積舞蹈的成熟度，田采薇變更加開放，也在編舞身份裡學到更多。

現在的田采薇活躍於重整後的「碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場與波赫士‧夏瑪茲的陣地計畫（Terrain）」，她充滿可能，可以被放在舞作裡的任何位置。

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例如自由大教堂裡最著名的第三幕，在一片沈默中，田采薇是第一個出場，仰望天空，張嘴作無聲的吶喊。也例如在最混亂的最後一幕，田采薇與其他25名舞者，毫不退讓的群舞，與在不同空間裡各自激烈的獨舞。

田采薇說自己現在充滿幹勁，很多東西想學，充滿好奇心。她除了在德國繼續從事全職舞者外，也會利用暑假回台進行編舞創作。今年11月，田采薇與揚所編的全新舞作，將由福爾摩沙馬戲團在台中國家歌劇院、台北表演藝術中心、桃園展演中心演出。（編輯：高照芬）1130427