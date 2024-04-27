南美洲三國外長將訪中 阿根廷擬討論貨幣互換協議

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（中央社台北27日電）中國外交部26日舉行例行記者會，發言人汪文斌表示南美洲阿根廷、玻利維亞、秘魯三國外長將相繼赴中訪問。據俄羅斯衛星通訊社今日報導，阿根廷外長可能將與中國近一步討論貨幣互換機制。

據中國新聞網報導，中國外交部發言人汪文斌於26日主持例行記者會宣布，應中共中央政治局委員、中國外交部長王毅邀請，阿根廷外交、國際貿易和宗教事務部部長蒙迪諾（Diana Mondino）將於27日至5月1日訪中，玻利維亞外長索沙（Celinda Sosa Lunda）及秘魯外長哈維耶（Javier González-Olaechea）也將於28日至30日赴中訪問。

此次為阿根廷、玻利維亞及秘魯三國外長就任後首次訪問中國。汪文斌表示，今年恰逢中阿建立全面戰略夥伴關係十週年、中玻戰略夥伴關係發展順利之際，及去年中國國家主席習近平與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）在舊金山成功會晤的基礎上，中國外交部長王毅將分別與三國外長舉行會談，就雙邊關係和共同關心的國際及地區問題交換看法。

根據俄羅斯衛星通訊社引述消息人士透露，阿根廷央行行長桑蒂雅各（Santiago Bausili）和經濟部副部長巴伯羅（Pablo Quirno）將加入此次阿根廷訪中代表團，與中國討論現行的貨幣互換協議。

阿根廷和中國於2018年簽署一項規模90億美元（約新台幣2934億元）的貨幣互換協議，阿根廷政府更於去年表示與中國正式擴大貨幣互換協議，並停止使用美元支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。

此外，阿根廷過去也多次動用該協議下的人民幣向國際貨幣基金（IMF）償還部分債務。

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過去阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）在競選時曾多次表示，有意面向與美國和以色列的合作，並停止在政府層面上推進主要貿易夥伴關係，包括中國和巴西，理由是他不想與共產主義者、社會主義者打交道。

不過，他去年底上任後，曾在接見中國特使武維華時表示，阿根廷與中國經濟互補性強，阿根廷願進一步促進兩國經貿、人文各領域交流合作深入發展。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130427