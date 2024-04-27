金門大橋下船舶翻覆 海巡救起2男送醫

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（中央社記者洪學廣金門縣27日電）金門大橋下海域今天下午發生船舶翻覆意外，船上2人落海，海巡署派遣線上巡弋艇2車6人前往救援，2名男子攀附在翻覆的船艇待援，幸無大礙，目前已載回送醫。

海巡署下午近3時接獲民眾報案，金門大橋下（靠小金門段）船舶翻覆，船上2人落水，派遣PP-3585巡防艇前往救援，所幸馳援及時，人員均已救起，無人員傷亡。

海巡署指出。案發時PP-3585巡防艇正於大小金門金烈水道巡弋中，獲報後隨即和第九岸巡隊烈嶼及金寧機動巡邏站2車6員趕往，巡防艇到事發海域時，發現2名男子攀附翻覆船艇待援，將落海人員救援至巡防艇上，所幸2人身體狀況良好，無外傷。

約下午4時巡防艇載送2人進羅厝漁港，通報烈嶼鄉消防隊調派救護車接送，上岸後由救護車接送至醫院檢傷。

海巡署表示，3月起到5月份為金門霧季，近期幾天有風雨，清晨還經常濃霧四起，造成海陸空交通大亂，且近岸暗礁及暗流，提醒金門民眾從事相關活動小心謹慎。（編輯：郭諭儒）1130427