日本聽障藝術家水內貴英 以粉筆彩繪屏東潮州老街

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）台灣好基金會「春潮集」活動今天開幕，邀請日本裝置藝術家水內貴英在屏東潮州鎮建基路老街路面進行藝術創作，水內貴英表示雖然自己聽力逐漸退化，但他希望用創作持續與世人溝通，相互了解。

根據台灣好基金會的新聞資料，水內貴英一家五口，父母親加上妹妹完全聽不見，只有他與弟弟可以戴上助聽器聽見聲音，但也逐漸退化之中，「我們家有自己的手語跟唇語，但念小學之後，我無法用這一套方式跟同學互動，但我一直深信，一定有一種方式可以讓我跟世界溝通。」

中學之後水內貴英立志要成為手作工作者，朝藝術發展，他武藏野美術大學造型學部油畫科肄業，多次參與越後妻有大地藝術祭，近年開始受邀來台參與多項藝術計畫至今已經成為知名藝術家，作品包括在定時定點透過裝置就可以看見美好彩虹的「虹色橋」等等，希望透過作品重新建立人與人之間的關係。

看著地面上那些五顏六色的南部水果與特有花卉，水內貴英向中央社記者表示，這些圖案是潮州當地學生作好PPT來介紹，帶給他很多靈感。由於這兩天潮州降下間歇性大雨，水內貴英與潮州學生們先上一層膠，再作畫，完成之後再上固定膠，整條建基路因此明亮起來。

望著繽紛街道，水內貴英覺得很棒，「台灣孩子活潑，紅香蕉或是綠色鳳梨都可以，相對有自由；如果在日本，日本孩子就會選擇比較安全的作法，比如黑色或白色。」

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這次與水內貴英一起完成創作的還包括資源班同學。水內貴英表示，他並沒有特別把這些特殊孩子看得有所不同，「我覺得只要有心，語言不是那麼重要，這些孩子一樣做得很好。」

除了建基路藝術改造之外，現場也有潮州專屬市集與原民歌手演出等等，將於4月28日結束。但老街彩繪與植拓職人李桂仙帶著潮州學子完成的空中植拓布旗，將會繼續留在建基路上，未來也希望環保重生，將布旗作為抱枕送給居民，記錄這趟理解家鄉的過程。（編輯：陳政偉）1130427