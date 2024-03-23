清大整修歷史建築月涵堂 作為台北教學活動據點

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（中央社記者陳至中台北23日電）清華大學位於台北校區的「月涵堂」修建工程今天動土，預計民國116年底啟用，作為台北政經學院、推廣教育中心、華語中心等單位的教學、活動據點。

清大今天的動土典禮有不少學界、政見人士出席，包括前後任台北市長柯文哲、蔣萬安，以及3名前教育部長吳清基、蔣偉寧、葉俊榮，一同見證歷史的一刻。

清大校長高為元表示，清大在台灣建校時，就是以月涵堂所在處台北市金華街110號為籌備處，「這是清華在台灣生根的起點，如今也將成為清華邁向未來的起點。」清大在台北設立基地，有助於展開全方位、跨領域的國際合作，延伸學校影響力。

月涵堂前棟被指定為歷史建築，將依法保存修復，後棟則拆除改建為地上12層、地下3層的大樓，未來主要作為清華大學台北政經學院教學及舉辦學術講座使用，清華推廣教育中心及華語中心也將在台北開課。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，學院設立的目的，是為培養以亞洲為重心的國際政經人才，迎接未來世界挑戰、解決問題、引領思潮。今天在身處台灣政經中樞的台北市精華地段設立教研基地，踏出重要的一大步。

黃煌雄指出，台北政經學院已邁入第3屆招生，理念得到國際學術機構的認可及支持，今年增加了2個傅爾布萊特（Fulbright）獎學金名額，將有更多海外優秀學子申請來台。

台北市長蔣萬安致詞表示，台北政經學院絕對有潛力與世界一流大學並駕齊驅，發展出獨特特色，吸引國際學生就讀，「站穩台灣，放眼世界。」北市府也一定會在工程方面全力協助。

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台北市前市長柯文哲表示，日本有松下政經塾、新加坡有李光耀學院，相比之下，台灣缺乏真正培養政治人物的學院，期許台北政經學院未來能成為「政治人物訓練班」。

根據清大提供的資訊，月涵堂的修復及後棟新建工程，總經費約新台幣9.3億元，由台北政經學院基金會出資，建成後捐贈清華大學。寶佳機構創辦人林陳海以個人資產獨自捐助30億元給台北政經學院基金會使用，未來新建的大樓中，會將200席的演講廳命名為林陳海講堂。（編輯：李亨山）1130323