北港朝天宮迎媽祖遶境 縣府修復百尺龍鳳閣參與

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（中央社記者黃國芳雲林縣27日電）國家重要民俗雲林「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動今天熱鬧登場，廟前擠滿人潮；縣府修復打造金色龍鳳閣參與藝閣遶境，長100尺的龍鳳閣上可承載16名孩童，華麗而壯觀。

雲林縣長張麗善今天在朝天宮董事長蔡咏鍀、國民黨立委張嘉郡及丁學忠等人陪同，前往北港朝天宮，並向媽祖上香祈福，隨後點燃起馬炮，宣告今天及明天的迎媽祖遶境活動登場，隨後眾人恭迎媽祖上轎出巡，廟門廣場擠滿人潮，炮聲不斷。

張麗善致詞表示，北港朝天宮擁有2項國家重要民俗的保存者，包括「北港朝天宮迎媽祖」，以及今年2月登錄的「北港進香」，可見北港宗教民俗文化備受肯定。

張麗善說，今年參與「北港朝天宮迎媽祖」遶境，有19組轎前陣頭及轎班、34組民間藝陣、真人藝閣53組；北港朝天宮與數位發展部合作推出「5G數位藝閣」，讓民眾能異地即時參與感受遶境現場，藉由數位科技來活絡北港朝天宮的重要無形文化資產。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，「北港朝天宮迎媽祖」於每年農曆3月19日、20日舉行遶境活動，歷史悠久，傳承「炸轎」、「炸虎爺」、「犁炮」、「藝閣」及陣頭等民俗，展現民眾對媽祖信仰的高度認同。

陳璧君指出，「藝閣」也是媽祖遶境重要部分，遶境時，「藝閣」花車上載著裝扮成歷史神話故事人物的孩童，搭配車上擺飾，沿路分撒糖果，象徵神明發送平安。今年縣府與雲林縣文化古蹟人文發展協會合作，修復打造金色龍鳳閣參與藝閣遶境，龍鳳閣長100尺（約30公尺）可承載16名孩童，華麗而壯觀。（編輯：謝雅竹）1130427

國家重要民俗雲林「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動27日熱鬧登場，縣府修復打造金色龍鳳閣參與藝閣遶境，長100尺的龍鳳閣上可承載16名孩童，華麗而壯觀。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年4月27日