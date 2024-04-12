苗栗某私幼師疑言語不當對待學童 縣府介入調查

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣通霄鎮某私立幼兒園遭家長投訴，教師疑涉言語霸凌學童，包括大聲咆哮羞辱幼兒、人身攻擊稱「孤兒」等；縣府教育處已介入調查。

家長透過臉書社團發文指控幼兒園教師言語霸凌幼兒，並公布數段錄音檔，其中有老師不滿幼童寫考卷不專心，連續大聲咆哮，甚至頻頻以「孤兒」稱呼幼童。

家長指出，大班幼兒因學校要求奧林匹克數學檢定，每天不斷上課、考試，有些題目連大人都不解，幼教老師因考前壓力，針對學習力不佳兒童長期辱罵、羞辱，導致孩童不敢去上課，對幼小身心靈造成極大陰影。

民進黨籍苗栗縣議員翁杰今天告訴中央社記者，遭指控的幼兒園在當地頗具規模，風評向來不錯，因課程內容豐富，不少家長趨之若鶩，想就讀還得排隊抽籤；不過有部分家長發現類似問題後已選擇轉出。

翁杰指出，接獲陳情後，陸續有不少其他家長反映老師管教過程出現大聲辱罵、人身攻擊等情況，認為並非單一個案，因此通報縣府由主管機關介入處理，希望掌握相關事證調查後釐清。

苗栗縣政府教育處透過新聞稿表示，今天已派員前往幼兒園初步調查，並保存監視器影像等相關證據，後續將依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」組成調查小組進行後續調查。

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教育處指出，若經調查本案事件違反「教保服務人員條例」第33條規定屬實，且經苗栗縣政府教保相關人員違法事件認定委員會確認，將視情節輕重裁處新台幣6000至6萬元或6萬到60萬元罰鍰，或該名教保服務人員1到4年或終身不得在教保服務機構服務。

苗栗縣長鍾東錦表示，為維護幼兒權益，針對此事件責成教育處團隊盡速依法調查處理，毋枉毋縱，以釐清真相。（編輯：方沛清）1130412