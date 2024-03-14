高雄私幼涉違法對待幼兒 教育局：已解聘將依法嚴懲

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市某私立幼兒園遭控違法對待幼兒，並聘用多名不具教保資格教保人員。高市教育局表示，涉案教師已遭解僱，將依法嚴懲。另，若聘用未具資格人員，最高可罰負責人30萬元。

遭指控的高市某私立幼兒園強調雙語、全人教育，有家長上網爆料，該幼兒園有老師當面丟數名幼童的考卷，監視器畫面中可看出幼童排隊領卷，發卷老師過程中丟了多名學生的考卷，並動手推一名幼童，幼童踉蹌跌倒。

該名家長說，跟園方討論幼兒園違法聘用不具資格教保人員時，園方竟說「教育局也不會24小時盯這這一班，教育局來查的時候，不具資格的老師先消失到別班一下，等教育局的人走了再回到原班級教」。

教育局今天下午發布新聞稿表示，在11日接獲該園疑似違法對待幼兒通報後，立即入園並保存相關監視器畫面調查，目前涉案人員已遭幼兒園解聘。

根據教育局掌握，目前至少已知4名幼兒遭不當對待，教育局已介入並啟動輔導機制。除入園調查，並將該園列為重點追蹤稽查對象，釐清是否還有其他受害學童，維護幼兒權益。

教育局指出，依「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」等規定，最重可對該師裁罰新台幣60萬元，另1至4年或終身不得在幼兒園服務，並裁處幼兒園負責人罰鍰、減招、停招、停辦或廢止設立許可。

針對疑有聘用未具教保資格人員與外籍教師部分，教育局表示，已會同勞工局到園稽查，目前查核該園備查進用合格教保服務人員有20人；若有違法聘用，依法最重裁處幼兒園負責人30萬元、行為人15萬元罰鍰。

教育局長謝文斌強調，霸凌零容忍是基本態度，教育局一定會依法嚴懲，絕不寬貸。（編輯：黃世雅）1130314