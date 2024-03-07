高市國小校長聯席會議 聚焦校園淨零碳排

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市112學年度公私立國小校長聯席會議今天在中山工商舉行，現場聚焦淨零碳排與永續發展等議題，教育局長謝文斌鼓勵校長推動實踐於校園，培育學生環境永續素養，落實於日常生活。

謝文斌今天在國小校長會議上表示，淨零排碳為國際趨勢，應由校園教育扎根做起，讓學生知道「淨零碳排」對地球的重要性，及需要大家合作才能達成目標。

112學年度國小校長會議全市有200多名校長參加，謝文斌到場嘉勉校長辦學用心與辛勞，並表示高雄市教育持續以多元學習路徑促進學生發展，藉由學校節能教育與環境永續精神的實踐，培養學生成為關懷環境生態的世界公民。

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這次國小校長會議，也邀請教育部新世代環境教育發展政策推動專案計畫主持人許毅璿以淨零碳排於校園的實踐為主題，進行經驗分享，並期待與會校長能嘗試研議並訂定學校專屬碳權計畫，透過碳盤查、碳驗證等策略，一起邁向淨零未來。

教育局會後新聞稿指出，今年高雄市國小學校表現卓越，謝文斌現場頒獎表揚優秀學校。會議並邀律師毛鈺棻，就處理疑似霸凌與不適任教師案件分享法律與實務經驗，及針對校園事件與防制霸凌，安排校長分組進行議題研討。（編輯：黃世雅）1130307