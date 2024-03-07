台泥完成213億土葡投資交割 3月併入合併財報

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台泥今天宣布完成擴大投資歐洲低碳水泥相關交割程序，總金額6.21億歐元（約新台幣213億元），其中土耳其增加20%持股、葡萄牙增加60%；完成交割後，台泥共持有土耳其資產合資公司60%、葡萄牙Cimpor水泥公司100%股份。

台泥表示，213億元交割金額將依會計師核定2月29日的淨資產數字進行結算找補，土葡相關營收將於今年3月起正式併入台泥合併財報中，並於5月上旬公布第1季合併財報數字。

為完成此次擴大歐洲低碳布局，台泥也簽訂8億歐元無擔保永續連結銀行團聯貸，由法國東方匯理銀行擔任永續架構行暨協調管理銀行，銀行團包括中國信託銀行、台北富邦銀行及新加坡華僑銀行等，共獲1.5倍超額認購。

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台泥2018年攜手土耳其最大水泥集團OYAK成立合資公司，5年來稅後淨利成長6倍，持續挹注台泥營收，至今合資公司於歐洲也累積237萬噸碳權。

據國際調查機構Research Nester報告評估，2022年至2030年，歐洲低碳水泥市場每年複合成長率達8.5%；台泥認為，未來歐盟正式實施「碳邊境調整機制」（CBAM），不管歐洲本地水泥或進口水泥，低碳將成為進軍歐洲市場的主要競爭力。（編輯：張均懋、張良知）1130307