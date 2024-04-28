台南沙崙綠能科學城成果展 台灣太空科技吸睛

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南沙崙智慧綠能科學城舉辦週年慶，配合台南400主題辦理成果展，市長黃偉哲今天前往參觀，對太空中心氣象衛星有逾8成零件是台灣製造感到振奮，盼有更多民眾暸解。

黃偉哲表示，今天特別參觀國家太空中心展出的台灣第1枚自製氣象衛星獵風者相關介紹，發現有80%以上零件都是台灣製造，系統整合也是在台灣完成，可見台灣太空科技發展已有很好進程，讓國人相當振奮。

黃偉哲指出，沙崙智慧綠能科學城在綠色能源及資安科技發展成果豐碩，未來潛力值得期待，期盼更多民眾把握機會前往參觀，瞭解國家綠色能源轉型與科技創新。

台南市政府經濟發展局提供資料指出，此次展出結合中央各部會在沙崙智慧綠能科學城研發成果，包括沙崙綠能科技示範場域、台糖智慧綠能循環住宅等場地也開放民眾參觀，而國家太空中心南部辦公室設置在沙崙，顯見對台南非常重視，此次於資安大樓展現國產衛星與火箭研發成果。（編輯：陳仁華）1130428