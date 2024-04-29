更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

電金傳產齊揚 台股大漲逾300點收復月線

2024/4/29 10:46（4/29 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）台股今天開高走高，盤中大型權值股台積電、鴻海走高，觀光、金融、傳產股也走強，指數順勢大漲逾300點，越過20400點。

截至上午10時21分止，加權指數勁揚327.48點至20447.99點，成交值新台幣2253.88億元。

權值王台積電盤中漲12元至794元；鴻海上揚6元至161元；IC設計大廠聯發科開高後漲勢收斂，但最高達1055元，漲50元。

半導體測試大廠京元電子日前宣布，將出售旗下位於蘇州的京隆科技92.1619%股權，預計交易金額為人民幣48.85億元；今天盤中一度漲停105元。

中信金控26日宣布每股配發現金股利1.8元，創19年新高，中信金盤中觸及漲停34.25元，帶動金融股走強。

觀光概念股寒舍盤中大漲至63.9元；雄獅漲至160元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股盤中強勢越過20400點，除了台積電、鴻海電子權值股上漲，蘋果展現對人工智慧（AI）的企圖心，讓相關概念股走揚；受惠兩岸關係有緩和跡象，觀光旅遊股走強，傳產股則以資產股較有表現，而中信金配息符合預期，也帶動金融股漲勢，促使台股全面上揚。（編輯：潘羿菁）1130429

延伸閱讀
美股齊揚 台股留意財報法說、聯準會動向京元電出脫蘇州子公司股權 降低中國半導體製造業務台積電技術論壇揭3大亮點 專家：領先態勢明確揭密台積電作者林宏文：台日聯盟關鍵在心連心綜所稅申報5月開跑 基本生活費免稅伙食費調升等5變革一次看
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股早盤漲逾260點 逼近20400點
172.30.142.65