電金傳產齊揚 台股大漲逾300點收復月線

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（中央社記者潘智義台北29日電）台股今天開高走高，盤中大型權值股台積電、鴻海走高，觀光、金融、傳產股也走強，指數順勢大漲逾300點，越過20400點。

截至上午10時21分止，加權指數勁揚327.48點至20447.99點，成交值新台幣2253.88億元。

權值王台積電盤中漲12元至794元；鴻海上揚6元至161元；IC設計大廠聯發科開高後漲勢收斂，但最高達1055元，漲50元。

半導體測試大廠京元電子日前宣布，將出售旗下位於蘇州的京隆科技92.1619%股權，預計交易金額為人民幣48.85億元；今天盤中一度漲停105元。

中信金控26日宣布每股配發現金股利1.8元，創19年新高，中信金盤中觸及漲停34.25元，帶動金融股走強。

觀光概念股寒舍盤中大漲至63.9元；雄獅漲至160元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股盤中強勢越過20400點，除了台積電、鴻海電子權值股上漲，蘋果展現對人工智慧（AI）的企圖心，讓相關概念股走揚；受惠兩岸關係有緩和跡象，觀光旅遊股走強，傳產股則以資產股較有表現，而中信金配息符合預期，也帶動金融股漲勢，促使台股全面上揚。（編輯：潘羿菁）1130429