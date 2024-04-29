海巡竹南演練後實地「驗收」 救回外海漂流民眾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）海巡署中部分署第三岸巡隊昨天在苗栗竹南假日之森海域實施救溺演訓，下午即獲報民眾划SUP出海，因體力透支無法返航，龍鳳安檢所立即派員前往，順利救回戲水民眾。

海巡署中部分署第三岸巡隊今天透過新聞稿指出，28日下午2時許接獲通報，苗栗縣竹南假日之森海域有4名民眾穿著救生衣划SUP，因風浪過大體力透支，無法返回岸際，急需救援。

第三岸巡隊當天上午才剛與苗栗縣水上救生救難協會實施「113 年度假日之森海域聯合防溺、救溺演訓」，未料演訓後不久，即接獲同海域救援任務，立即出動救生艇出海救援。

岸巡隊指出，現場有2人已自行划槳返回岸際，另有2人受困海域，經搜尋發現漂流於外海約2公里處，立即展開救援，成功將民眾拉上救生艇，初步觀察2人沒有外傷，除明顯體力透支外並無大礙，經救護人員檢查確定身體狀況正常，在友人陪同下離去，無須就醫。

獲救民眾向海巡隊員表示，原本從長青之森海域划SUP出發，因不熟悉天候海象，無法返回岸上，感謝海巡在天候不佳情況下即時救援。

第三岸巡隊呼籲，民眾於岸際及港區若發現有危難、救生或救難等案件，可立即撥打118免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入救援。（編輯：張銘坤）1130429