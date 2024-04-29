洗車場設暴力討債集團 刑事局破獲逮10人送辦

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（中央社記者蘇木春台中29日電）有竹聯幫和堂背景的顏姓男子，以台北市某洗車場為據點組成暴力討債集團，涉嫌對被害人暴力討債與恐嚇取財，刑事局中打去年底循線逮捕顏男與同夥等10人，全案詢問後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，中打第1隊接獲情資指，有北部黑幫組織於民國112年3月間糾眾10多名同夥，在台中市北區崇德路旁，持開山刀及球棒等器械包圍被害人，並嗆聲幫派背景，出言恐嚇「再來就砍死你們」等語。

經刑事局中打與新北市警察局刑大偵五隊、台中市警察局第二分局、嘉義市警察局刑大隊科偵隊與第一分局組成專案小組偵辦。經調查發現主嫌為竹聯幫和堂顏姓男子，與同夥等10人涉案，顏男等人並組成暴力討債集團以洗車場為據點，平時於據點聚集，並藏放刀械隨時外出討債。

經專案小組蒐證完備後，於112年12月14日前往討債集團位於台北市中山區等地的據點進行搜索偵辦，除查獲顏男等10人到案，並查扣長短刀5把、辣椒噴霧器、雞爪釘、金屬球棒、鞭炮等證物。

警方查出，涉案的討債集團以公司模式經營，顏男還聚集成員一同訓練健身，顏男除多次替債主對被害人暴力討債，並於111年9月間，率共犯等5人，持摺疊刀武器對另案被害人恐嚇，得款75萬元。

警方全案詢問後，將顏男等10人依恐嚇取財、聚眾鬥毆及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130429