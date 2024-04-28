更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

曼谷碩果僅存中文活字印刷 百年老店藏歷史風華[影]

2024/4/28 10:18（4/28 11:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
位於曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店，過去風光的時候曾經幫許多公司或商號製作印刷品，老闆至今仍然留著當年印模。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月28日
位於曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店，過去風光的時候曾經幫許多公司或商號製作印刷品，老闆至今仍然留著當年印模。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）曼谷老城區耀華力大馬路上車水馬龍，漫步轉進一條小巷，大馬路的喧囂立刻拋在腦後，一間老店內傳來唰唰唰的印刷聲，這裡是「光華印務局」，也是曼谷碩果僅存的中文活字印刷店。

老店綠色門框上懸掛著綠色招牌，光華印務局幾個碩大中文毛筆印刷字體加上泰文字，斑駁招牌充滿時代懷舊感，告訴過往行人它的悠久歷史，同時展現華人在曼谷老城區生活的痕跡。

推開店門，狹窄空間堆滿印刷紙和雜物，老舊機器唰唰唰地運作著，彷彿曾見證過光輝璀璨年代，現在用盡力氣要向訪客展現舊時光尾巴的最後一點光芒。

位於曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店，雖然經營得辛苦，仍有一些小量訂單，維持著印刷店的生計。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月28日
位於曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店，雖然經營得辛苦，仍有一些小量訂單，維持著印刷店的生計。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月28日
泰國曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店，仍保留中文活字印刷是光華印務局有別於其他同業的特色。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月28日
泰國曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店，仍保留中文活字印刷是光華印務局有別於其他同業的特色。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月28日

將近70歲的印刷廠老闆通迪（Thongdi Chengsaksri）是這間百年印刷老店第二代，他的父親12歲從中國來到泰國發展，落腳老城區開始做起活字印刷生意。

身為華人移民第二代，通迪仍然可說一點簡單中文，他抽出一本中文字典，念出上頭的繁體中文和注音符號，接著絮絮叨叨念起家族歷史。通迪說，家中有10多個兄弟，但是印刷業辛苦，沒人願意接下家中事業，他20多歲時在工廠找到工作，卻被父母叫回家接下家中生意。

不過隨著電腦普及，使用活字印刷印製產品的廠商越來越少，加上當年通迪的父親為了買印刷機器背了不少債，光華印務局生意越來越蕭條，通迪也陷入經營困境，「像這種活字印刷、老式印刷跟現代化潮流都是逆向而行，當然是沒辦法，不做大就做不成功，但做大又會虧本」。

光華印務局最興盛時期曾有10幾個員工，但現在店內只剩通迪自己在做。他說，最困難的是能找到願意做的員工，沒有人願意學刻活字；其他活字印刷廠也面臨同樣難題，他因為會這樣的技術所以可以自己做，但是無意要下一代接下家族生意，而打算讓下一代自由發展。

通迪撐著印刷廠生意，因為這是他父親從事了一輩子的事情，「不想讓它終止在我的手裡，這是父親的夢想，所以我才繼續接下來做，如果我停止了，他會覺得這一輩子都浪費了，而且他已經做出家底來了，所以我是在延續他的夢想。」

像光華印務局這樣的活字印刷廠在曼谷老城區大概只剩4到5間，更可能是全泰國碩果僅存的幾間，而光華印務局最特別在於是唯一僅存還有中文活字印刷的印刷廠。通迪說，很多印刷廠都已經把中文活字印刷模板賣掉，但光華印務局還留著大部分中文模板。

目前通迪除了有小量訂單外，致力保存在地文化的曼谷設計週（Bangkok Design Week）活動主辦人幾年前找上通迪，和光華印務局合作印製一些產品。同時在設計週活動期間增加老店曝光率，讓年輕人多認識舊時代的傳統技術，也讓這樣的老技藝得以持續保存傳承下去。（編輯：陳惠珍／郭中翰）1130428

泰國曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存的少數幾間活字印刷店，將近70歲的老闆通迪在活字版前仔細端詳。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月28日
泰國曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存的少數幾間活字印刷店，將近70歲的老闆通迪在活字版前仔細端詳。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月28日
#中文
#曼谷
#泰國
延伸閱讀
台北古書拍賣會登場 楊牧、陳映真珍貴手稿現身韓國世界文字博物館開幕 盼做語言研究重鎮修復手抄本古蘭經紀錄片 獲休士頓國際影展銀獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17