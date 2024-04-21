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中市消防局5隻搜救犬 通過IRO國際評測

2024/4/21 12:34（4/21 12:56 更新）
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台中市消防局搜救犬隊17日至21日參加高雄市政府辦理的瓦礫搜救犬IRO國際評測，5隻犬隻全數通過，消防局指出，為了參加這次評測，除了進行密集訓練外，還前往其他場地訓練，讓犬隻適應各種陌生場域、天候。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月21日
台中市消防局搜救犬隊17日至21日參加高雄市政府辦理的瓦礫搜救犬IRO國際評測，5隻犬隻全數通過，消防局指出，為了參加這次評測，除了進行密集訓練外，還前往其他場地訓練，讓犬隻適應各種陌生場域、天候。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月21日
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市消防局搜救犬隊於17日至21日參加高雄市政府辦理的瓦礫搜救犬IRO國際評測，5隻犬隻全數通過，是受測隊伍中，中級犬隻通過認證數量最多單位。

高雄市政府於17日至21日辦理瓦礫搜救犬IRO國際評測，由國際搜救犬組織（International Search and Rescue Dog Organisation，簡稱IRO）進行評測，台中市5隻犬隻全數通過。

台中市消防局說明，國際搜救犬組織為國際馳名的搜救犬認證組織，是瓦礫堆、廣域、水域、雪崩、路徑追蹤及足跡追蹤犬隻等認證權威。評測分為初、中、高級，通過中級以上的搜救犬，才能投入國際人道救援工作。

消防局表示，這次IRO評測由日本救助犬訓練士協會理事長瀨村英博擔任裁判，瀨村為有30多年領犬、教授及擔任裁判的經驗，能獲得瀨村認可，讓消防局受測人員都備感殊榮。

消防局指出，這次評測台中市搜救犬Uno和Ring報名初級，Parker、Rooney和Queen則參加中級測驗，全數順利通過，是受測隊伍中，中級犬隻通過認證數量最多單位。

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為了準備參加這次評測，消防局表示，搜救犬隊除了進行一連串密集訓練外，還移地至消防署竹山訓練中心、高雄市搜救犬訓練場，讓犬隻適應各種陌生場域、天候，展現高度企圖心。

消防局指出，參加評測犬隻中，Uno、Ring和Queen等3隻搜救犬入隊時間相近，接受培訓均未超過1年，能夠通過評測實屬不易。其中米黃色拉不拉多品種的Queen，在去年11月才通過初級檢測，這次又通過中級，更是同期中的學霸。（編輯：黃世雅）1130421

#台中市
#台中市消防局
#搜救犬
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