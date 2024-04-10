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搜救犬成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

2024/4/10 16:43（4/10 17:00 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）花蓮強震救災，搜救犬成重要角色，台東搜救犬領犬員說，搜救犬要全心全意的愛吃、愛玩，還要經得起山豬挑釁，經過上千小時訓練，為不可預測的災害做準備。

4月3日花蓮強震，台東縣消防局特搜隊和搜救犬第一時間趕到，隨即進入傾斜的天王星大樓尋找生命跡象，一度探測到生命跡象，接著搶救受困的康姓老師；第2天轉往砂卡礑步道、九曲洞。包括3名罹難者，總共救出57人。

搜救犬在救災中功不可沒，民眾好奇，被選為搜救犬的條件是什麼。台東縣消防局去年底獲得MRT國際搜救犬搜索認證的領犬員許慧觀表示，搜救犬多數來自海關緝毒犬培訓中心，從幼犬時期就展現出獨一無二的敏慧個性。

搜救犬要有全心全意的愛吃與愛玩特性，這樣牠們為了得到領犬員的獎勵，才會努力克服挑戰，拚命尋找、達成任務。領犬員李妍鈞說明，愛吃愛玩，用牠們喜歡吃的東西、愛玩的東西，當作搜尋獎勵。

搜救犬還要訓練穩定性，會讓雞、鴨、豬在狗狗面前「晃來晃去」，狗狗要無動於衷、視若無睹。曾多次參與山難搶救的台東縣消防局救護科長孫揚文說，因台東環境特殊，在野外搜救碰到山豬的機會很大，因此也會安排搜救犬到野外，接受山豬「挑釁」的訓練，以及攀登嘉明湖。

台東縣消防局表示，許慧觀和搜救犬Coca展現國際級搜救能力，繼成功通過瓦礫堆搜索高級認證（RH-T B）後，去年12月IRO（國際搜救犬組織）首次選定灣辦理亞洲區國家MRT任務能力認證中，再次挑戰更嚴竣的36小時、81項不間斷評測，取得搜救犬界的天花板、最高級認證MRT，遇有重大任務需搜救犬時，政府將優先派遣通過MRT的搜救犬。

台東縣消防局表示，搜救犬訓練需長時間持續付出心力，極其專業也非常嚴格，犬隻皆須累積上千小時以上訓練及領犬員長期培養默契，才得以訓練成熟展現國際級的搜救能力。

目前台東縣消防局有7隻搜救犬，分別是獲得國際高級搜救能力及MRT認證的黑拉布拉多犬Coca、通過國際IRO瓦礫終極評量的拉不拉多DAWSON及白拉不拉多犬CHUER、通過國際IRO瓦礫初級評量黑拉不拉多犬Jodie以及小型犬傑克羅素梗犬KAIDI、尚處於培訓犬階段的史賓格犬Lulu、德國狼犬Bear，無論體型大小，皆要和領犬員一同努力通過培訓與搜索項目，才有機會獲得執勤的機會。

領犬員許慧觀、張欽勇、李妍鈞表示，訓練搜救犬如同陪伴與照顧孩子成長，每一天的進步都是為了那不可預測的災害做好充分準備，培養與積蓄救災能力，每隻搜救犬、每名領犬員都會盡力守護大家平安。（編輯：郭諭儒）1130410

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