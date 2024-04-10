花蓮地震天王星大樓2貓救出 罹難康老師橘貓待援

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮強震釀天王星大樓傾斜倒塌，拆樓過程中，成功救出余姓住戶飼養的橘白貓「橘子」，她的另一隻虎斑貓「妹妹」也獲救；罹難康姓教師的愛貓曾一度現身，盼今天能救援成功。

花蓮高農33歲康姓女輔導教師在地震當下原本已經逃出，為了救貓返回大樓，被倒塌梁柱壓住不幸喪生。起初傳出她的貓不幸死亡，但昨天救援「橘子」時，被意外拍攝到一隻橘貓的畫面，親友證實是康姓教師的愛貓。

康姓教師友人姚小姐今天告訴中央社記者，「康老師的橘貓就叫『貓咪』，因為她會拿一個叫『牛牛』的玩具逗貓咪玩。」昨天康老師家人在天王星大樓現場一起找貓，所以呼喊「牛牛」，讓有些媒體誤會為「妞妞」。

姚小姐說，地震後第8天，有點擔心還在大樓內的貓咪，不過大樓倒塌後，警消要救人，許多戶人家都有破窗，希望貓咪能夠趕快跑出來。

至於8樓余姓女飼主的貓，昨天在消防人員利用雲梯車找回橘白貓「橘子」，稍晚另一隻虎斑貓「妹妹」也獲救，目前已送至動物醫院檢查；她還有一隻三花貓「花花」仍下落不明。目前已放置誘捕籠，希望大樓內的貓咪都能順利救出。（編輯：黃世雅）1130410