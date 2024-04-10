更多編輯台推薦新聞：
阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股多頭續航盤中衝20883點新高 營建軍工搶眼
首頁 / 地方
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震5/300
首頁 / 地方

花蓮地震天王星大樓2貓救出 罹難康老師橘貓待援

2024/4/10 10:30（4/10 10:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮強震釀天王星大樓傾斜倒塌，拆樓過程中，成功救出余姓住戶飼養的貓「橘子」，罹難康姓教師的愛貓（圖）曾一度現身。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月10日
花蓮強震釀天王星大樓傾斜倒塌，拆樓過程中，成功救出余姓住戶飼養的貓「橘子」，罹難康姓教師的愛貓（圖）曾一度現身。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮強震釀天王星大樓傾斜倒塌，拆樓過程中，成功救出余姓住戶飼養的橘白貓「橘子」，她的另一隻虎斑貓「妹妹」也獲救；罹難康姓教師的愛貓曾一度現身，盼今天能救援成功。

花蓮高農33歲康姓女輔導教師在地震當下原本已經逃出，為了救貓返回大樓，被倒塌梁柱壓住不幸喪生。起初傳出她的貓不幸死亡，但昨天救援「橘子」時，被意外拍攝到一隻橘貓的畫面，親友證實是康姓教師的愛貓。

康姓教師友人姚小姐今天告訴中央社記者，「康老師的橘貓就叫『貓咪』，因為她會拿一個叫『牛牛』的玩具逗貓咪玩。」昨天康老師家人在天王星大樓現場一起找貓，所以呼喊「牛牛」，讓有些媒體誤會為「妞妞」。

姚小姐說，地震後第8天，有點擔心還在大樓內的貓咪，不過大樓倒塌後，警消要救人，許多戶人家都有破窗，希望貓咪能夠趕快跑出來。

至於8樓余姓女飼主的貓，昨天在消防人員利用雲梯車找回橘白貓「橘子」，稍晚另一隻虎斑貓「妹妹」也獲救，目前已送至動物醫院檢查；她還有一隻三花貓「花花」仍下落不明。目前已放置誘捕籠，希望大樓內的貓咪都能順利救出。（編輯：黃世雅）1130410

延伸閱讀
花蓮天王星大樓罹難康老師愛貓身影被拍到 放誘捕籠盼救出天王星大樓發現橘貓卡鐵窗 消防局出動雲梯車救出
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
重機具持續挺進 砂卡礑2名罹難者可望脫困搬出
172.30.142.78