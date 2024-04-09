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天王星大樓發現橘貓卡鐵窗 消防局出動雲梯車救出

2024/4/9 18:16（4/9 18:36 更新）
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花蓮強震，天王星大樓傾斜必須拆除，9日下午發現一隻貓卡在7樓鐵窗，因此暫停施工，消防局隨即調派雲梯車救援，成功將貓麻醉後切割鐵窗，救出貓咪交還飼主。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月9日
花蓮強震，天王星大樓傾斜必須拆除，9日下午發現一隻貓卡在7樓鐵窗，因此暫停施工，消防局隨即調派雲梯車救援，成功將貓麻醉後切割鐵窗，救出貓咪交還飼主。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮天王星大樓拆除第5天，下午發現一隻橘貓卡在鐵窗，住戶余小姐到場指認是愛貓「橘子」情緒激動大哭；消防局調派雲梯車，成功將貓麻醉後切割鐵窗，救出貓咪交還飼主。

花蓮3日上午發生強震，導致天王星大樓傾斜，意外突然發生，有些住戶來不及帶著飼養的寵物逃出來。天王星大樓目前24小時不間斷拆除，今天作業到一半，發現7樓窗戶與鐵窗間卡了一隻白底橘色花紋的貓咪，因此緊急停止施工，原來是8樓住戶余小姐的愛貓「橘子」。

花蓮建設處長鄧子榆表示，天王星大樓目前已拆除完9樓，拆除8樓時，發現一隻貓卡在7樓窗戶，施工進度因此暫停。

消防局調派雲梯車前往救援，消防人員成功將貓麻醉，隨即切割鐵窗鋼條，把貓移到操作吊籃，將貓歸還給余小姐。

天王星大樓不只有一隻貓，工作人員又看見另一隻貓的身影，但不能確定是否是罹難的康老師的愛貓。此外，大樓內還有住戶養的雞，鄧子榆說，暫時沒有考慮救援，稍後會討論能夠做何種處置。（編輯：郭諭儒）1130409

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