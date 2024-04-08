花蓮地震災後心理創傷 地區衛生局、1925專線4管道提供免費協助

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（中央社記者曾以寧台北8日電）花蓮強震後，衛福部啟動災後心理支持專案，若有災後心理創傷者，可向災區安心關懷站、地方衛生局、社區心理衛生中心求助或撥1925專線，將供免費心理支持服務，不限花蓮居民。

花蓮3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，重創花蓮，中央災害應變中心指出，至今共釀13死、6失聯、逾千人受傷。

衛生福利部因應重大災難事件，為降低民眾焦慮及避免民眾災後心理創傷，啟動安心關懷機制，專案補助受災縣市災後心理重建，協助提供民眾心理支持與復原服務，共同渡過地震後不安情緒，邁向正常生活。

衛福部心理健康司長陳亮妤今天接受媒體聯訪說明，依據過往災難後心理支持專案經驗，個案多會在3到6個月內求助，需要協助時間約1年，僅有極少數個案會需要協助超過3年以上時間；因此初步規劃1年新台幣300萬元預算，若有不足、或民眾有長期需求，將持續支應。

災後心理支持專案內容，陳亮妤說，對於較不嚴重的民眾，會提供團體心理治療，若經社工評估有諮商或就醫等需求，則將媒合臨床心理師、諮商心理師和精神科醫師；且對象不限花東居民，若其他縣市民眾因地震而有心理需求，也可洽地方衛生局媒合轉介。

衛福部於4月3日當日即結合地方政府及其轄內心理師公會開設安心關懷站，派遣心理專業人員提供災民心理支持服務；同時啟動精神醫療網東區核心醫院整備待命，全力支援災區民眾心理健康。

陳亮妤說，災民若自覺有需求，可就近向安心關懷站求助，或撥打電話洽詢地方衛生局、社區心理衛生中心。

衛福部常設「1925安心專線」，陳亮妤表示，專線提供提供24小時的電話心理支持服務，若民眾有感覺到麻木、慌張、憂鬱、焦慮或失眠情況，可以打電話傾訴。

衛福部呼籲，民眾在歷經重大災難事件後，可用「安、靜、能、繫、望」5字訣，保持心情平靜，適當安排作息，提高生活的效能感，維持和外界的連繫和求助，並抱持希望、正向面對災後的變動，讓身心安適。若症狀持續或惡化，則建議尋求專業醫療團隊協助，以避免造成急性壓力反應或創傷後壓力疾患。（編輯：陳清芳）1130408