地震創傷難平 醫師提醒尋求支持等3大心理修復關鍵

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）25年來最大規模強震昨天撼動全台，造成9人罹難多人受傷，至今餘震已逾300起；醫師提醒3大災後心理復健及重建關鍵，包括穩定作息、轉念、分享尋求支持等，讓創傷慢慢恢復。

花蓮東部海域昨天上午發生芮氏規模7.2強震，各地陸續傳出災情，已造成全國9死、上百人受傷、受困，這是1999年921地震後最大規模震災，全台皆能感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情。

地震發生到現在超過24小時，大小餘震仍不斷，天搖地動讓不少人陷入害怕、緊張焦慮情緒中。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典今天下午接受媒體電訪時就提到，昨天門診約有1/3患者表示，發生地震第一時間就想來看醫師。

許正典說，人都會有創傷記憶連結，也就是在經歷事件後，情境經驗會儲存在大腦的海馬迴中，如此刻苦銘心，當再度遭遇類似情境，神經連結會特別強烈，反應也會特別激烈。

尤其台灣身處地震帶，他指出，地震不但是親身經驗，且身邊親友或多或少都曾遇到地震情況下，對於地震所帶來的恐慌、焦慮等反應，都會比原本預設的更為強烈，往往陷入「我現在到底該怎麼辦」情緒中，想逃離卻又看不到未來，腦筋一片空白。

「就算心情平復下來時，也會忍不住一直想，會不會有後續災難發生」，許正典解釋，因為可能還會有餘震，所以會一直處在未知恐懼中，加上擔心是否有其他家人、親人遇難，負面情緒彷彿排山倒海而來。

他呼籲3大災後心理復健及重建關鍵，首先是要儘速讓生活作息恢復正常，重新找回該有的作息、睡眠、飲食等規律節奏，千萬不要自亂陣腳；同時要轉念，告訴自己「很珍惜目前的狀態」、「大家都是平安、健康無虞」，用正面思考迎接後續重建身心的準備。

第3點也是最重要的一點，若家人或親友有共同災難經驗，可以互相加油、鼓勵、取暖，在同理、同感支持下給予彼此協助，讓情緒慢慢逆轉成正面，擁有健康與希望的期待與未來。

許正典最後提醒，如果持續處在暈眩、不安感，甚至食不下嚥、無法好好休息，一休息就感到天搖地動，嚴重影響到生活、工作、學習，惶惶不可終日，甚至出現負面念頭，建議要儘速就醫，透過專業方式幫助生理及精神狀態慢慢恢復。（編輯：陳仁華）1130404