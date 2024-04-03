震後先安身再安心 「張老師」籲適時照顧兒少情緒

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（中央社記者許秩維台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，張老師基金會提醒大人先「安身」再「安心」，並適時照顧兒少的情緒，若大人持續表現出焦慮或恐懼，很容易感染到孩子。

花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感，大部分地區震度達4級以上，白天仍陸續發生餘震，不少地區也傳出災情。

張老師基金會發布新聞稿指出，今天上午的地震令多數人趕到驚慌和恐懼，發生當下正好是學童剛到校不久，許多家長不知所措，趕緊向校方打聽孩子的狀況，加上網路上大量訊息、影片、照片快速擴散，也讓人們「經驗重現」25年前921大地震的餘悸。

由於地震讓許多人心有餘悸，張老師基金會提醒，大人應先「安身」，掌握自己可以做的事，讓受到影響的步調及受到破壞的環境一步步恢復原狀，就能逐漸脫離急躁焦慮的狀態而「安心」。

張老師基金會表示，掌控人們情緒的部位是額葉，而腦部尚未發育完全的孩子，額葉掌控情緒的功能也無法完全發揮，大人若持續表現出焦慮，很容易感染周遭的人，尤其小孩對大人及照顧者的情緒狀態極度敏感，當感受到大人的恐懼情緒時，孩子也極易產生身心反應。

張老師基金會建議，大人在即時處理應變並讓混亂恢復秩序後，可透過交流與分享，將過程中的感覺說出來，幫助小朋友學習轉換視角，了解並感恩過程當中彼此付出的努力。

為幫助民眾早日恢復身心平靜，張老師也提供「遠離刺激源」、「穩住自助力」、「善用人助網」等3帖心靈藥方，盡量減少接觸易讓自己受到刺激的資訊，並找尋方法讓自身安定或保持輕鬆狀態，也可透過電話、傳訊息關心親朋好友，或者尋求社會上的支持系統。（編輯：陳政偉）1130403