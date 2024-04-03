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花蓮地震中市醫院患者腿軟 護理長緊抱安撫被讚溫暖

2024/4/3 16:17（4/3 16:31 更新）
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亞大醫院婦兒科病房護理長王明秋（左）3日在花蓮強震發生當下正在交班，她看見蘇姓女患者（右）因緊張腿軟，立即上前緊抱患者安撫，事後讓患者及家屬都大讚「護理師真的好溫暖、好有愛」。（亞大醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 113年4月3日
亞大醫院婦兒科病房護理長王明秋（左）3日在花蓮強震發生當下正在交班，她看見蘇姓女患者（右）因緊張腿軟，立即上前緊抱患者安撫，事後讓患者及家屬都大讚「護理師真的好溫暖、好有愛」。（亞大醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 113年4月3日
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（中央社記者蘇木春台中3日電）今天上午花蓮地震，亞大醫院婦兒科病房護理長王明秋正交班，見1名女患者因緊張腿軟，衝上前充當「人形扶手」，緊抱患者身體安撫，事後患者及家屬都大讚「真的好溫暖」。

根據中央氣象署資訊，3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），其中台中市震度約4級。

亞洲大學附屬醫院今天表示，上午發生地震時，院內婦兒科病房護理長王明秋正在交班，原本被突如其來地震驚嚇到的她，發現前方1名女性患者也因過度緊張腿軟，當下立即衝過去充當「人形扶手」，緊抱著患者身體不斷安撫，事後讓患者及家屬都大讚「護理師真的好溫暖、好有愛」。

蘇姓患者表示，她因安排婦科手術，但因才剛手術完，身體還不是很舒服，因此上午在丈夫攙扶下，準備在走廊散步運動，沒想到卻突然感覺到一陣天旋地轉，加上又聽到周邊患者大喊「地震來了」，讓她心頭一驚，全身緊繃「整個人腿軟」。

當時正在交班的王明秋見狀，二話不說立即衝上前，不僅立刻彎身屈膝擔任「人形扶手」，同時也緊抱患者身體避免劇烈晃動，直到地震結束才敢鬆手。

王明秋則坦言，其實地震發生當下，她自己也被嚇住，但因平時都有安排地震演練，因此心情沒有過度焦慮，反倒看到眼前患者疑似快倒下，出於本能反應上前攙扶，她笑說：「原本自己也很害怕，但看到患者更害怕，自己反倒不怕了」。

院方表示，地震發生後，立即展開各樓層清查，包括手術室、加護病房等急重症單位都平安，雖然患者難免都會受到驚嚇，但經過院內人員安撫後，情緒都逐漸平復。（編輯：陳仁華）1130403

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