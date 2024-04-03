更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
生活

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

中央社聲明

中央社聲明

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震 台積電：晶圓廠EUV未受損、設備復原率逾70%
首頁 / 社會
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震13/297
首頁 / 社會

花蓮地震天王星大樓傾斜 女老師疑救寵物折返受困罹難

2024/4/3 22:13（4/3 23:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮市軒轅路「天王星大樓」3日因強震嚴重傾斜，最後一名康姓受困女子被壓在梁柱下，導致救援困難；晚間搜救人員排除萬難將康姓女子拉出，經確認康女已身亡。中央社記者董俊志攝 113年4月3日
花蓮市軒轅路「天王星大樓」3日因強震嚴重傾斜，最後一名康姓受困女子被壓在梁柱下，導致救援困難；晚間搜救人員排除萬難將康姓女子拉出，經確認康女已身亡。中央社記者董俊志攝 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈、盧太城、洪學廣花蓮縣3日電）花蓮近海地震致天王星大樓傾斜，最後一名待援住戶康姓女子為花蓮高農老師，疑為救寵物重返大樓受困身亡，直至晚間9時許挖出遺體，後續家屬將配合檢調相驗。

台灣東部海域上午發生規模7.2地震，花蓮多處發生災情，市區天王星大樓傾斜造成74名住戶受困，截至晚間已救出大多數人，剩餘33歲7樓住戶康姓女子疑逃出後，獨自重返大樓打算救出寵物，不料入內後5秒就遇到地震大樓倒塌喪生。

由於康女為天王星大樓最後1名待援住戶，晚間救出人後將配合檢調完成相驗，才會開始進行拆除。

搜救人員在確認75名待救民眾中的74人均已聯繫上確認安全後，持續搜尋康女，但下午4時許在土堆中發現她時呼喊無反應，經確認已身亡。搜救人員歷經13小時搶救，晚間9時10分將遺體抬出。

花蓮縣消防局代理副局長李龍聖說，康女身體被樓板跟配電箱壓住，搜救人員只得用破壞器材接近康女，但康女下半身被2樓樓板，上半身被大石塊壓著，且現場相當狹隘，搜救人員只得用人工破碎方式慢慢清理石塊，救出後交由康女家屬指認。

康女為國立花蓮高農老師，在花農擔任代課輔導老師2年，為台中人，校方已聯繫家屬，康女父親因班機延誤，目前親友先抵達花蓮。（編輯：李亨山）1130403

#花蓮地震
#花蓮縣
#李龍聖
#天王星大樓
延伸閱讀
花蓮震災搶通搜救暫歇 北濱街半倒大樓連夜拆除
花蓮近海3日強震導致市區天王星大樓嚴重傾斜，最後一名受困的康姓女子為花蓮高農教師，直至晚間9時許搜救人員終於將康女救出，但已明顯身亡，遺體在眾人護送下被送上救護車。中央社記者盧太城攝 113年4月3日
花蓮近海3日強震導致市區天王星大樓嚴重傾斜，最後一名受困的康姓女子為花蓮高農教師，直至晚間9時許搜救人員終於將康女救出，但已明顯身亡，遺體在眾人護送下被送上救護車。中央社記者盧太城攝 113年4月3日
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災
172.30.142.12