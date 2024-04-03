花蓮強震再傳好消息 2外籍民眾今天晚間獲救

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（中央社記者張已亷高雄3日電）花蓮地區今天發生7.2強震造成9死、1011傷、143人受困；高雄市消防局表示，花蓮特搜人員於今天晚上8時許在砂卡礑步道救出2名外籍民眾，由高雄市特搜人員救護處置後送醫。

高雄市消防局今晚發布訊息表示，花蓮縣特搜人員於今天晚上8時許在砂卡礑步道救出2名外國籍民眾，分別為29歲男子及35歲女子，2人肢體有些擦傷、意識清楚，經救護處置後由花蓮縣消防局救護車送醫。

消防局表示，高市特搜人員於今天下午5時45分許接獲搜救行動協調中心（UCC）指示，至台8線太魯閣工務段九曲至燕子口搜索。

消防局指出，此次支援出動3梯次，共計9車、1中型巴士、48名警消、11名義消、2名醫師、1名護理師、2名土木技師、4隻搜救犬及數噸專業救援裝備。（編輯：龍柏安）1130403