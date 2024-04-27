修復手抄本古蘭經紀錄片 獲休士頓國際影展銀獎

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影片來源：Tzu Chi Culture and Communication Foundation

（中央社記者黃旭昇新北27日電）國立台灣圖書館修復手抄本古蘭經的紀錄片，獲第57屆休士頓國際影展銀獎。館方今天表示，歷35個月終於將破損程度9成的古籍，「修舊如舊」重現原貌，展現修復師的專業能力。

國台圖今天發布新聞表示，民國109年7月中旬，受慈濟證嚴法師委託，修復1619年手抄本「古蘭經」；這本經典是輾轉自土耳其穆斯林胡氏父子手中送給證嚴。

國台圖表示，館內圖書醫院有百年專業修復技術，這部古蘭經斑駁，筆跡與墨色深淺不一，且蟲損、污漬、脆化，歷經水淹、火劫及戰爭洗禮。

國台圖表示，一切從零開始，修復師徐美文一一清除書中各種病態，並重新編碼。過程中，找尋紙張最困難，透過古代顏料、補紙技術藝術性，將每一頁當成畫一般仔細修補。

國台圖說，以乾式清潔過程，修復西式裝幀古籍，歷經35個月，終於在112年6月4日，完成500頁內頁與封面，修復重現原貌，並數位化複製本。

國台圖說，法國對於損害達3成以上的文物，幾乎都不考慮修復；這部手抄古蘭經破損達9成以上，能修舊如舊的完好，也是國台圖修復的第1本最古老西方古籍，代表歷史高度與專業能力。

大愛電視台製作「修復古蘭經：本來面目-百年古蘭經的逆旅（Restoring an Ancient Quran）」紀錄片，參加第57屆美國休士頓國際影展，獲得銀獎殊榮。（編輯：李錫璋）1130427