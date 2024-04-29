20年不間斷 賴國華百萬張照片紀錄阿里山林鐵

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）出生就與阿里山林業鐵路結緣的賴國華，20年來不斷用相機紀錄林鐵的悲歡離合、鐵路沿線聚落故事，已累積近百萬張照片，展現「重要文化景觀」種種面向，期望林鐵能世世永存。

筆名「深海魚」的賴國華是嘉義人，父親及祖父都在阿里山林鐵工作，從小接觸林鐵相關事務，目前任職竹崎鄉公所，公忙之餘就拿著相機紀錄與林鐵相關事物，遇到非假日時林鐵重要活動，一定會請假現身，是愛好林鐵人士公認的「林鐵達人」。

賴國華告訴中央社記者，20年前傳出阿里山林鐵要拆掉，他不忍這條國寶鐵路會突然消失，開始關注林鐵相關歷史、民俗、產業、聚落，用照片向世人傳達各種相關影像，期望林鐵能世世永存，不知不覺就拍了近百萬張的照片。

賴國華今年也受邀參與電視台旅遊節目拍攝，由他導覽介紹阿里山林鐵；賴國華表示，推廣在地觀光義不容辭。許多朋友在臉書（Facebook）留言說，他是竹崎之光，竹崎鄉公所要頒獎表揚。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱指出，賴國華所拍攝林鐵影片、照片是相當重要的林業文化資產，最可貴的是皆無償提供給公家單位使用，去年林鐵及文資處臉書公布的電子月曆照片，就是賴國華拍的。

賴國華指出，去年提供給林鐵及文資處電子月曆照片，最喜歡是9月的阿里山林鐵列車經過竹崎牛稠溪橋與河床上「菅芒花」相輝映的那一張，但河床的「菅芒花」去年下暴雨時被沖走，只剩枯木，美景已成回憶。

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另外，嘉義縣家畜疾病防治所今年的桌曆，也有他拍的阿里山林鐵照片，只要大家幫忙推銷林鐵文化，都樂意提供美照。

2019年文化部公告登錄阿里山林業暨鐵道為「重要文化景觀」在竹崎車站頒發證書、去年底阿里山祝山車重建完工啟用、今年初阿里山林鐵通車111週年暨生態主題列車「栩悅號」新北門站亮相，都可見賴國華身影，目前他最期待的事是7月時，阿里山林鐵全線通車。（編輯：黃世雅）1130429