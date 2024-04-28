發現黃偉哲野放傷癒黑琵再來台 台南表揚2鳥友
2024/4/28 17:50
（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市生態保育學會在2023黑面琵鷺保育季期間，舉辦尋找台南市長黃偉哲任內野放傷癒黑琵活動，最後有2隻被發現重回台灣度冬，今天頒發紀念獎牌給發現2隻黑琵鳥友。
台南市生態保育學會今天下午在下營區舉辦113年度大會，近百名會員出席，民進黨立委郭國文、台南市政府農業局副局長陳仲杰與會，代表市府頒發紀念獎牌給發現2隻傷癒黑琵鳥友。
台南市生態保育學會提供資料指出，2023黑面琵鷺保育季期間啟動尋找黃偉哲任內野放18隻傷癒黑面琵鷺，鳥友鄭宗達先於去年10月30日在南布袋濕地，尋獲2022年12月28在在七股頂山賞鳥亭野放編號N44黑面琵鷺。
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台南市生態保育學會指出，鳥友蘇佳霖則於去年11月1日於南布袋濕地，尋獲去年1月19日在學甲濕地生態園區野放編號N49黑面琵鷺，其他16隻則沒有被發現。
台南市生態保育學會指出，學會成立18年來推動許多生態保育工作，承辦市府黑面琵鷺保育季多年，配合政府推動成果豐碩，且每年參與黑面琵鷺全球普查，以及每2星期1次黑面琵鷺鳥調行動，關注黑面琵鷺生態。（編輯：黃世雅）1130428
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