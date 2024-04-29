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日圓失守160大關 創34年來新低

2024/4/29 11:59（4/29 12:01 更新）
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日圓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本放送協會（NHK）報導，日圓今天在外匯市場進一步貶值，兌美元跌破160大關，來到1美元兌160日圓，是自1990年4月以來，約34年未曾達到的最新低點。

雖然今天是日本的國定假日，但海外外匯市場正常交易。日圓匯率26日在紐約匯市跌至1美元兌158日圓，受此趨勢影響，亞洲外匯市場今天加劇拋售日圓。

日本時間今天上午10時30分過後，日圓匯率貶破160大關，創1990年4月以來，睽違34年新低。

日本央行上週在金融政策會議決定維持現行貨幣政策不變，央行總裁植田和男在記者會的發言，被認為無意拯救疲軟日圓，市場普遍猜測距離日本升息還需要等上一段時間。

此外，對於美國聯邦準備理事會（Fed）的降息猜測不斷，投資者可能因為日美利差拋售日圓、買入美元。隨著日圓迅速貶值，市場也關注日本政府和日本央行是否會出手干預。（編輯：張芷瑄）1130429

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