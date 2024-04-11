日圓續貶兌美元創34年新低 渣打星展銀估年底回升

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（中央社記者羅元駿台北11日電）日圓兌美元下殺，貶破153價位，創34年最低水準。星展、渣打等外商銀行均認為，主要受日美兩國利差仍大影響，加上日本央行維持寬鬆立場，短期內使日圓承壓，但預測未來12個月日圓將緩步上升。

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，日本走出通縮陰霾，3月「春鬥」勞資談判使工資上漲率創33年新高，並預估全年總體薪資2.5%的成長，雖然通貨膨脹（CPI）尚未到達日本央行2%的貨幣政策目標，但已回到1%至1.5%的正區間，顯示日本經濟進入薪資成長、物價上升的良性循環。

不過日圓兌美元貶破153關卡，創34年新低，馬鐵英分析，主要是兩國利差仍大所致，但當美國聯準會（Fed）開始降息讓美日利差收窄，日圓走勢有望緩步上升。

渣打國際商銀財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，由於日本央行仍維持相對寬鬆立場，鴿派升息外又繼續購買政府債券，讓日圓暫時成為最弱貨幣，造成日本內外資動向兩樣情，外資大買日股，內資大舉出海尋求套利交易。

劉家豪指出，觀察2023年到今年2月期間，外資流入日本約6兆日圓，但包括保險公司、退休金等法人機構資金淨流出也高達6兆日圓，加上散戶約4兆日圓資金流出，整體流出量大，造成日圓維持低檔。

劉家豪說明，日本央行有維持日圓低檔的誘因，對外資投資日股具吸引力，對日本出口商則有匯兌收益競爭力，同時還能吸引國際觀光客旅日；但日圓也不能一直貶值，否則將產生輸入型通膨，造成國內消費力減弱，都是日本央行要考量的因素。

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馬鐵英說明，短期日本央行看到物價、工資上漲帶來的正向循環，但國內消費者支出是否成長有待觀察，星展認為日本央行將不急於升息，並預估年底日圓兌美元緩步回升至145價位。

劉家豪認為，日本央行的鴿派基調使日圓在未來3個月內保持弱勢，但長期而言，一旦Fed啟動降息，美日利差縮小將重新推升日圓，渣打預估未來12個月日圓兌美元價位為142。（編輯：潘羿菁）1130411