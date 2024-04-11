星展：維持台灣經濟成長率3.5%預測 上調CPI至2.2%

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（中央社記者羅元駿台北11日電）星展銀行（台灣）今天舉行2024第2季經濟展望記者會，看好台灣景氣顯著復甦，並認為花蓮地震對經濟影響較小，維持今年台灣國內生產毛額（GDP）成長預測為3.5%，不過考量4月電價上漲，預測全年消費者物價指數（CPI）年增率，從1.7%上修至2.2%。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，今年台灣經濟復甦，風險從關注經濟成長轉移至對通膨的擔憂。星展維持台灣今年GDP成長率3.5%的預估，但受花蓮地震影響，第2季成長率4.3%下修至4.2%，第3季從3%上調至3.1%，第4季維持1.5%成長率。

馬鐵英說明，全球半導體的週期性改善持續帶動台灣出口在第2季復甦，基本面受人工智慧（AI）及新技術應用，帶動AI相關高效能邏輯晶片、基礎設施等需求。

馬鐵英提出數據說明，全球生成式AI規模年增率超過40%，2032年生成式AI市場規模有望達到1兆美元市值，未來5到10年半導體產業將成長強勁，其中台灣與韓國更是引領復甦，同時帶動國家經濟成長。

中國相對疲弱的需求影響台灣表現，馬鐵英表示，中國房地產市場低迷造成水泥、鋼鐵等產能過剩，抑制相關進口需求；同時，美中科技戰持續升級，中國半導體進口面臨更嚴格的限制，以及中國選擇性暫停「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），減少台灣的石化產品進口，都是台灣第2季經濟成長的隱憂。

今年逢美國總統大選，馬鐵英指出，若前美國總統川普當選回歸後，「川普2.0」對美中貿易摩擦升級，並對中國以外的國家徵收普遍性關稅，台灣身為美國前10大貿易赤字國，未來恐受到影響。

台灣經濟今年表現強勁，轉而要留意風險再平衡，馬鐵英指出，4月電價平均上漲11%將直接與間接推升服務類價格，成為台灣第2季通膨的主要因素，星展上修全年通膨預測，從1.7%上升至2.2%。

馬鐵英進一步說明，今年再調高電價的可能性不高，但考慮氣候變遷和能源安全挑戰，台灣的綠色能源轉型迫切性上升，電價改革仍是未來的長期方向。（編輯：潘羿菁）1130411